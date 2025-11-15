Godoy Cruz empató con Riestra y descendió a la Primera Nacional

El Tomba, dirigido por Omar Asad, necesitaba ganar para forzar un posible desempate, pero ni siquiera la victoria le habría alcanzado: en Mar del Plata, Aldosivi derrotó 4-2 a San Martín de San Juan y terminó de sellar la suerte del equipo mendocino.

El partido comenzó con ritmo y llegadas tempranas de ambos lados. Riestra probó desde afuera con varios remates y tiros de esquina, mientras que Godoy Cruz respondió con intentos de Rasmussen y Fernández, este último obligando a una intervención clave del arquero Manganelli. El juego se volvió friccionado, repleto de faltas, pero también tuvo pasajes de ida y vuelta.

A los 19 minutos, una desatención defensiva del Tomba permitió que Alexander Díaz habilitara a Nicolás Benegas, quien definió en el área chica para el 1-0 de la visita. El golpe despertó a Godoy Cruz, que apenas tres minutos después encontró el empate. Santino Andino ejecutó un tiro libre que, en apariencia un centro, atravesó el área sin que nadie la tocara y se metió en el arco con complicidad del arquero. El VAR revisó la jugada y convalidó el 1-1.

Godoy Cruz estuvo cerca de darlo vuelta

El equipo mendocino estuvo cerca de dar vuelta el marcador a los 27 minutos, pero la jugada terminó en polémica cuando Fernández chocó imprudentemente con Ramírez dentro del área. Riestra pidió expulsión, aunque el árbitro solo sancionó la infracción. El cierre del primer tiempo mostró un duelo parejo, dinámico y con ambos equipos buscando el desnivel.

Embed - DESCENDIÓ GODOY CRUZ tras EMPATAR con RIESTRA | #GodoyCruz 1-1 #DeportivoRiestra | Resumen

En el complemento, la intensidad subió aún más. Lesiones, cambios continuos y un clima de nerviosismo marcaron el trámite. Godoy Cruz intentó por todas las vías: remates de media distancia, centros al área y jugadas de pelota parada. Riestra, en cambio, respondió con aproximaciones aisladas y cortó continuamente el juego con faltas que frenaron el ritmo.

Desesperado al ataque

Con el estadio atento a lo que ocurría en Mar del Plata, el Tomba se volcó desesperadamente al ataque en los minutos finales. A los 83, el arquero Petroli salvó un mano a mano que pudo haber sentenciado la historia. Minutos después, Manganelli protagonizó una atajada increíble ante Rasmussen, ahogando el grito de gol que mantenía con vida las ilusiones locales.

Tomba 1

Los dirigidos por Asad llenaron de centros el área rival en los últimos instantes, pero la falta de precisión y el cansancio jugaron en contra. Cuando se confirmó la victoria de Aldosivi, la resignación cubrió el Gambarte: aun ganando, el Tomba no habría logrado mantenerse en Primera.

Godoy Cruz cerró así un año para el olvido, con apenas 29 puntos en 32 partidos y penúltimo en la tabla anual, solo por encima del descendido San Martín de San Juan. Riestra, en tanto, finalizó tercero en la Zona B y quinto en la tabla anual, lo que le valió la histórica clasificación a la Copa Sudamericana, el premio mayor en una tarde donde los mendocinos vivieron la cara más amarga del fútbol.

Síntesis del partido:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Federico Rasmussen, Tomás Rossi, Juan Escobar; Andrés Meli, Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Facundo Altamira; Santino Andino, Agustín Auzmendi y Daniel Barrea. DT: Omar Asad.

Deportivo Riestra: Nahuel Magnanelli; Miguel Barbieri, Cristian Paz, Juan Randazzo, Pedro Ramírez, Mariano Bracamonte; Antony Alonso, Milton Céliz, Mateo Ramírez, Alexander Díaz; Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.

Goles en el primer tiempo: 19m. Nicolás Benegas (DR) y 22m. Santino Andino (GC).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Gonzalo Abrego por Andrés Meli (GC) y Rodrigo Sayavedra por Mateo Ramírez (DR), 16m. Nahuel Ulariaga por Agustín Auzmendi y Mateo Mendoza por Juan Escobar (GC), 20m. Gabriel Obredor por Nicolás Benegas (DR), 27m. Jonatan Goitía por Pedro Ramírez (DR), 31m. Jonathan Herrera por Alexander Díaz (DR), 36m. Misael Sosa por Daniel Barrea (GC) y 39m. Luca Martínez por Vicente Poggi. (GC).

Estadio: Feliciano Gambarte.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Lucas Novelli.