VIDEO: Graban a un repartidor y lo que se registró te hará pensar dos veces antes de pedir delivery

En el video se observa a un repartidor de una cadena de supermercados realizar acciones repugnantes con un pedido que estaba por entregar. La escena volvió a poner el foco en los controles de higiene dentro del delivery, una actividad que da trabajo a millones de personas y que forma parte de la rutina diaria en muchos países.

Por ejemplo, En Argentina, se calcula que más de 130.000 personas trabajan en aplicaciones de reparto.

Según lo registrado, el trabajador se hurga la nariz dentro del ascensor, luego saca de la bolsa una porción de torta, abre el envase y se limpia el dedo en el postre. Después vuelve a colocar el producto en la bolsa. La secuencia despertó reacciones y reabrió el debate sobre cómo se supervisa la manipulación de los pedidos durante el traslado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ActualidadRT/status/1991889680519012688?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1991889680519012688%7Ctwgr%5Ecc6b7804fe9f38bd87379d9e5c0343c798809f0a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Fviral%2F574013-video-graban-repartidor-haciendo-pedir&partner=&hide_thread=false Graban a un repartidor haciendo algo que te hará dejar de pedir comida a domicilio



La cámara de un ascensor captó a un repartidor de comida haciendo algo inapropiado antes de entregar el pedido al cliente. pic.twitter.com/zCbKiMCjlR — RT en Español (@ActualidadRT) November 21, 2025

Empresas y especialistas señalan que existen protocolos básicos de higiene, capacitaciones periódicas y sellos de seguridad en distintos tipos de envases. Sin embargo, reconocen que hay diferencias entre plataformas y supermercados, y que no siempre se aplican auditorías de forma uniforme. Organizaciones de consumidores remarcan que es importante contar con canales de reclamo claros para reportar situaciones similares.

El delivery se consolidó como una herramienta cotidiana para pedir comida, hacer compras y recibir productos. El caso del repartidor en Moscú volvió a mostrar que el crecimiento del sector debe acompañarse con medidas de control que garanticen que los pedidos lleguen en buenas condiciones. También recordó que detrás del servicio hay miles de trabajadores que dependen de esta actividad y que necesitan reglas claras para desempeñar su tarea.