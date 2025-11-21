General |

VIDEO: Graban a un repartidor y lo que se registró te hará pensar dos veces antes de pedir delivery

Una cámara de un edificio en Moscú filmó a un trabajador de una cadena de supermercados haciendo algo repugnante con un envío de comida. un pedido. La escena reabrió el debate sobre controles y buenas prácticas en un servicio utilizado todos los días.

Las imágenes, grabadas este viernes, en un ascensor de un edificio en Moscú, circularon en redes y generaron preocupación entre usuarios de servicios de delivery (entrega a domicilio).

En el video se observa a un repartidor de una cadena de supermercados realizar acciones repugnantes con un pedido que estaba por entregar. La escena volvió a poner el foco en los controles de higiene dentro del delivery, una actividad que da trabajo a millones de personas y que forma parte de la rutina diaria en muchos países.

Por ejemplo, En Argentina, se calcula que más de 130.000 personas trabajan en aplicaciones de reparto.

Según lo registrado, el trabajador se hurga la nariz dentro del ascensor, luego saca de la bolsa una porción de torta, abre el envase y se limpia el dedo en el postre. Después vuelve a colocar el producto en la bolsa. La secuencia despertó reacciones y reabrió el debate sobre cómo se supervisa la manipulación de los pedidos durante el traslado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ActualidadRT/status/1991889680519012688?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1991889680519012688%7Ctwgr%5Ecc6b7804fe9f38bd87379d9e5c0343c798809f0a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Fviral%2F574013-video-graban-repartidor-haciendo-pedir&partner=&hide_thread=false

Empresas y especialistas señalan que existen protocolos básicos de higiene, capacitaciones periódicas y sellos de seguridad en distintos tipos de envases. Sin embargo, reconocen que hay diferencias entre plataformas y supermercados, y que no siempre se aplican auditorías de forma uniforme. Organizaciones de consumidores remarcan que es importante contar con canales de reclamo claros para reportar situaciones similares.

ADEMÁS: Implante dental y muerte en Belgrano: la familia apunta al cirujano por la anestesia

El delivery se consolidó como una herramienta cotidiana para pedir comida, hacer compras y recibir productos. El caso del repartidor en Moscú volvió a mostrar que el crecimiento del sector debe acompañarse con medidas de control que garanticen que los pedidos lleguen en buenas condiciones. También recordó que detrás del servicio hay miles de trabajadores que dependen de esta actividad y que necesitan reglas claras para desempeñar su tarea.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados