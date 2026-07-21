El presidente de Nicaragua anunció que no habrá más elecciones

Reacciones dentro y fuera del país

Las declaraciones provocaron cuestionamientos de dirigentes opositores y organismos internacionales.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo que "la declaración de Daniel Ortega de que bajo su dictadura familiar Nicaragua no volverá a celebrar elecciones muestra su verdadera naturaleza autoritaria" y pidió una respuesta coordinada de la comunidad internacional.

The Trump Administration and the international community will not stand by as the Murillo-Ortega dictatorship deepens repression at home and manufactures instability that threatens U.S. national security. Ortega’s pledge to abolish elections in Nicaragua proves his cowardice and… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 21, 2026

Desde la oposición, el exprecandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro consideró que el anuncio confirma un proceso de concentración de poder iniciado hace años. En la misma línea, Félix Maradiaga afirmó: "Ortega reconoció públicamente lo que siempre ha sido su verdadera intención: impedir que su proyecto tiránico sea sometido a cualquier forma de competencia democrática".

Ortega regresó al poder en 2007 y desde entonces impulsó cambios constitucionales y reformas institucionales que ampliaron el control del oficialismo sobre los distintos poderes del Estado.

Las elecciones de 2021 fueron cuestionadas por buena parte de la comunidad internacional luego de que varios aspirantes presidenciales opositores fueran detenidos antes de los comicios. Desde las protestas de 2018, además, organismos de derechos humanos denunciaron detenciones de opositores, restricciones a organizaciones civiles y el cierre de miles de entidades, mientras el gobierno rechaza esas acusaciones.