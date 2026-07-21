Venezuela entregó las primeras viviendas a familias afectadas por los terremotos

Delcy Rodríguez encabezó la entrega de departamentos a más de 240 familias damnificadas y presentó un programa habitacional que prevé miles de nuevas viviendas para los próximos meses.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó este lunes la entrega de viviendas a más de 240 familias que perdieron sus hogares tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio y anunció un ambicioso plan habitacional que prevé incorporar 4.000 nuevas unidades antes de fin de año y superar las 10.000 durante 2027.
"En medio de tanto dolor también hay espacio para la esperanza. Hoy más de 240 familias reciben una vivienda totalmente equipada", expresó la mandataria durante un acto realizado en el complejo habitacional Ciudad Tiuna, en Caracas.
El programa contempla tres mecanismos para ampliar la oferta de viviendas: finalizar edificios cuya construcción quedó inconclusa, adquirir inmuebles disponibles en el mercado secundario y desarrollar nuevos complejos habitacionales en terrenos que actualmente están siendo evaluados.
Rodríguez también informó que el Gobierno promoverá modificaciones en la Ley de Arrendamiento y Garantías Inmobiliarias con el objetivo de incorporar una mayor cantidad de propiedades actualmente destinadas al alquiler al plan de asistencia para los damnificados.
En ese sentido, aseguró que las personas que permanecen en refugios temporales podrán acceder progresivamente a una vivienda definitiva y sostuvo que las adjudicaciones se realizarán de manera mensual.
El plan oficial incluye además un relevamiento de edificaciones inconclusas en distintos estados del país para evaluar su posible recuperación.
De acuerdo con el balance difundido por las autoridades, los terremotos dejaron 190 edificios derrumbados y otros 856 con distintos niveles de daño. Además, unas 23.587 personas continúan alojadas en 107 campamentos temporales, mientras que la cifra oficial de víctimas fatales asciende a 5.278.