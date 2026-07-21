Venezuela entregó las primeras viviendas a familias afectadas por los terremotos

En ese sentido, aseguró que las personas que permanecen en refugios temporales podrán acceder progresivamente a una vivienda definitiva y sostuvo que las adjudicaciones se realizarán de manera mensual.

El plan oficial incluye además un relevamiento de edificaciones inconclusas en distintos estados del país para evaluar su posible recuperación.

De acuerdo con el balance difundido por las autoridades, los terremotos dejaron 190 edificios derrumbados y otros 856 con distintos niveles de daño. Además, unas 23.587 personas continúan alojadas en 107 campamentos temporales, mientras que la cifra oficial de víctimas fatales asciende a 5.278.