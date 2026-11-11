El tuit de Javier Milei después de la visita histórica del Papa León XIV a la Argentina

En el final, se observa el abrazo entre el mandatario, su hermana Karina y el canciller Pablo Quirno, que tuvieron a su cargo la organización de la visita del Papa al país.

ARGENTINA:

FARO DE LUZ DE OCCIDENTE

Muchas gracias a todos por estos días que quedarán grabados en las mejores páginas de la historia de Argentina.

Abrazo gigante! pic.twitter.com/PF7PRY0UCF — Javier Milei (@JMilei) November 11, 2026

Precisamente, Karina Milei fue la primera funcionaria del Gobierno en referirse al viaje del Pontífice a la Argentina. "¡Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria! Estos días quedarán grabados para siempre en el corazón de los más de 46 millones de argentinos", aseguró la secretaria general de la Presidencia, que definió la visita del Santo Padre como "cuatro días de profunda espiritualidad y emoción".

"Los argentinos -continuó desde su cuenta de X- estuvimos a la altura de esta histórica visita pastoral, demostrando el amor, la esperanza y la fe de un pueblo que encuentra en Dios su camino.

"Un especial agradecimiento a los equipos de la Iglesia, del Gobierno nacional y de las distintas jurisdicciones que trabajaron incansablemente durante meses para hacer posible este acontecimiento inolvidable", sumó la funcionaria. Y cerró: "¡Gracias, Santo Padre! ¡Argentina lo espera siempre!".

Después de cuatro días de profunda espiritualidad y emoción, despedimos a nuestro querido Santo Padre León XIV.



¡Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria! Estos días quedarán grabados para… pic.twitter.com/6iZNOVxbir — Karina Milei (@KarinaMileiOk) November 11, 2026

Por su parte, Quirno consideró que la visita del Pontífice permitió "conocer una dimensión profunda de Milei: la de un hombre de fe, que hizo posible la visita del Papa a nuestro país y que vive la Presidencia como una misión al servicio de los argentinos con sus firmes convicciones, sus valores inquebrantables, su generosidad y su coraje".

En el cierre de su mensaje, el Canciller resaltó que la presencia de León XIV "renovó la fe y la unidad de todos los argentinos, atravesándonos profundamente en la visión de una Argentina grande y próspera".