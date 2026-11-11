El tuit de Javier Milei después de la visita histórica del Papa León XIV a la Argentina

El Presidente se manifestó desde sus redes sociales al concluir el viaje del Santo Padre al país. "Estos días quedarán grabados en las mejores páginas de la historia de la Argentina", destacó. Los posteos de su hermana Karina y el canciller Quirno.
El presidente Javier Milei expresó este miércoles su satisfacción, luego de la visita histórica de cuatro días que el Papa León XIV realizó al país. A través de sus redes sociales, se mostró agradecido por los momentos vividos y calificó el viaje del Santo Padre como una de "las mejores páginas de la historia de la Argentina".
"ARGENTINA: FARO DE LUZ DE OCCIDENTE", destacó el líder de La Libertad Avanza en el posteo publicado en X. "Muchas gracias a todos por estos días que quedarán grabados en las mejores páginas de la historia de la Argentina", afirmó horas después de haberse emocionado al despedir al Santo Padre en el Aeropuerto de Ezeiza.
¡Abrazo gigante", concluyó en su mensaje.
El posteo fue ilustrado con un video en el que se ve a Milei junto a León XIV en el Aeroparque, la Casa Rosada y el Palacio Libertad. Las imágenes reflejan también la visita del Papa al Pequeño Cottolengo Don Orione, sus misas en Buenos Aires, Córdoba, y Luján, el evento en la UCA y la recorrida por la cárcel de Villa Devoto.
En el final, se observa el abrazo entre el mandatario, su hermana Karina y el canciller Pablo Quirno, que tuvieron a su cargo la organización de la visita del Papa al país.
Precisamente, Karina Milei fue la primera funcionaria del Gobierno en referirse al viaje del Pontífice a la Argentina. "¡Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria! Estos días quedarán grabados para siempre en el corazón de los más de 46 millones de argentinos", aseguró la secretaria general de la Presidencia, que definió la visita del Santo Padre como "cuatro días de profunda espiritualidad y emoción".
"Los argentinos -continuó desde su cuenta de X- estuvimos a la altura de esta histórica visita pastoral, demostrando el amor, la esperanza y la fe de un pueblo que encuentra en Dios su camino.
"Un especial agradecimiento a los equipos de la Iglesia, del Gobierno nacional y de las distintas jurisdicciones que trabajaron incansablemente durante meses para hacer posible este acontecimiento inolvidable", sumó la funcionaria. Y cerró: "¡Gracias, Santo Padre! ¡Argentina lo espera siempre!".
Por su parte, Quirno consideró que la visita del Pontífice permitió "conocer una dimensión profunda de Milei: la de un hombre de fe, que hizo posible la visita del Papa a nuestro país y que vive la Presidencia como una misión al servicio de los argentinos con sus firmes convicciones, sus valores inquebrantables, su generosidad y su coraje".
En el cierre de su mensaje, el Canciller resaltó que la presencia de León XIV "renovó la fe y la unidad de todos los argentinos, atravesándonos profundamente en la visión de una Argentina grande y próspera".