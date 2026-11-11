El gobierno de Irán declaró organizaciones terroristas a la Armada,Irán declaró organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas tras una decisión de Milei)}"\/>
El gobierno de Irán declaró organizaciones terroristas a la Armada
La medida fue anunciada por el gobierno de Teherán como represalia a la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en el listado de organizaciones terroristas de la Argentina. Además, lanzó una advertencia sobre las consecuencias de la decisión.
El conflicto diplomático entre la Argentina e Irán sumó un nuevo capítulo. El gobierno de Teherán declaró organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas, en respuesta a la decisión de la administración de Javier Milei de incluir a la Guardia Revolucionaria iraní en esa misma categoría.
El anuncio fue realizado este miércoles por el Ministerio de Exteriores de Irán, que justificó la medida como una respuesta recíproca a lo que calificó como un “acto hostil” del Gobierno argentino. En el comunicado, además, advirtió que Buenos Aires deberá hacerse responsable de las consecuencias.
La decisión alcanza específicamente a dos de las tres fuerzas armadas argentinas: la Armada y la Fuerza Aérea. El Ejército no fue incluido en la declaración difundida por las autoridades iraníes.
Según explicó la Cancillería de Teherán, la medida se apoya en una legislación nacional que establece represalias contra los países que respalden la decisión de Estados Unidos de considerar a la Guardia Revolucionaria Islámica como una organización terrorista.
“Obviamente, el gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias de esto”, advirtió el Ministerio de Exteriores iraní, aunque no precisó si adoptará nuevas medidas contra el país.
El anuncio de Teherán se produjo después de que el gobierno de Javier Milei incorporara a la Guardia Revolucionaria de Irán al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET), a fines de marzo de 2026.
En aquella oportunidad, la administración argentina fundamentó la decisión en informes oficiales que, según sostuvo, acreditaban actividades ilícitas de carácter transnacional y actos terroristas en territorio argentino.
El Gobierno vinculó a esa organización militar iraní con los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, ocurrido en marzo de 1992, y la AMIA, perpetrado en julio de 1994.
Ambos ataques permanecen impunes y fueron atribuidos a Irán y al grupo chií libanés Hezbollah. La postura argentina se enmarca en el alineamiento internacional de Milei con Estados Unidos e Israel, dos países enfrentados con el régimen iraní.
La decisión contra la Argentina tiene un antecedente reciente. A comienzos de noviembre, Irán también declaró organizaciones terroristas a la Marina Real y a la Real Fuerza Aérea británicas. Además, calificó al servicio de inteligencia exterior del Reino Unido, el MI6, como un “grupo hostil”.
En ese caso, el Ministerio de Exteriores iraní argumentó que se trataba de una respuesta a las acciones del gobierno británico contra la República Islámica durante el último año. Entre sus cuestionamientos mencionó el respaldo del Reino Unido a Estados Unidos durante el conflicto militar con Irán y el acceso a instalaciones militares y logísticas británicas.
La disputa también involucra a otras potencias occidentales. Estados Unidos declaró terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump, mientras que la Unión Europea adoptó una decisión similar en enero de 2026, luego de la represión de las protestas antigubernamentales en territorio iraní.