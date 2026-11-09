Victoria Villarruel confirmó que no fue invitada a la misa del Papa León XIV

La Vicepresidenta aseguró en las redes sociales que fue excluida del multitudinario evento. Además, lanzó una crítica indirecta en Instagram citando al Pontífice.
La vicepresidenta Victoria Villarruel confirmó este lunes que no fue invitada a la misa masiva que el Papa León XIV ofreció en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo, donde estuvieron Javier Milei y los funcionarios del Gabinete.
Desde su cuenta de la red social X, contó que no se le hizo llegar la invitación oficial para la ceremonia sobre la avenida del Libertador. En cambio, la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, sí cursó invitaciones a famosos como Yanina Latorre, Pampita y Valeria Mazza.
"Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad", comentó Villarruel en un mensaje donde le respondió a un usuario que subrayaba la ausencia de la Vicepresidenta y la falta de una invitación por parte del gobierno nacional.
De todos modos, Villarruel expresó su alegría de que "la Argentina católica desde su origen como Nación, reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana".
Al mismo tiempo, Villarruel destacó en Instagram un mensaje publicado por la cuenta del Papa, con una cita del discurso que brindó este lunes en el Cottolengo Don Orione, en la localidad de Claypole. "El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales. Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y qué es lo realmente importante en la vida", fueron las palabras del Sumo Pontífice que la Vicepresidenta eligió compartir en sus redes sociales.
Villarruel tampoco había asistido a la recepción oficial que se le hizo al Papa el domingo en Casa Rosada. En cambio, sí se la invitó a la reunión con la dirigencia política horas después en el Palacio Libertad. En ese marco, sorprendió que, al finalizar su discurso, y antes de retirarse del auditorio, León XIV se acercó a saludarla.
La transmisión oficial, en cadena nacional, evitó el plano y ese momento sólo fue captado por los teléfonos celulares de los presentes.
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