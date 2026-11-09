Victoria Villarruel confirmó que no fue invitada a la misa del Papa León XIV

Al mismo tiempo, Villarruel destacó en Instagram un mensaje publicado por la cuenta del Papa, con una cita del discurso que brindó este lunes en el Cottolengo Don Orione, en la localidad de Claypole. "El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales. Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y qué es lo realmente importante en la vida", fueron las palabras del Sumo Pontífice que la Vicepresidenta eligió compartir en sus redes sociales.

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Villarruel tampoco había asistido a la recepción oficial que se le hizo al Papa el domingo en Casa Rosada. En cambio, sí se la invitó a la reunión con la dirigencia política horas después en el Palacio Libertad. En ese marco, sorprendió que, al finalizar su discurso, y antes de retirarse del auditorio, León XIV se acercó a saludarla.

La transmisión oficial, en cadena nacional, evitó el plano y ese momento sólo fue captado por los teléfonos celulares de los presentes.