El papa León XIV cerró su gira en Luján ante más de 2,5 millones de fieles

Y completó: "Seamos sinceros, reconozcamos nuestras faltas y pidamos perdón al Señor, ‘perdón por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar; perdón por aquellos ojos que al mirar los míos no quise mirar’. Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”.

El Santo Padre, al igual que en la mayoría de las actividades en el país, volvió a recordar a Jorge Bergoglio: “Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido Papa Francisco, que siempre llevó a la ´Patroncita morena´ en su corazón. Él nos enseñó con su vida, y nos lo sigue indicando desde el lugar que eligió para ser sepultado, tan cerca de Santa María, a amarla y venerarla siempre. De hecho, muchas veces sus palabras de despedida eran: ‘Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide’“.

Un llamado a la reflexión

“Se nos invita a vivir la caridad al estilo de Cristo, y ese estilo también nos lo enseña María al pie de la cruz, ya que allí, en el Calvario, tanto ella como su Hijo amaron ‘hasta el extremo’. No se trata de hacer grandes cosas, sino de permanecer fieles junto al Señor, como estuvo su Madre, tanto en los momentos de cruz como en los tiempos de gozo, de gloria y de luz. Se trata de mirar la vida con ojos de cielo y de pintar cada una de nuestras jornadas de color esperanza", señaló León XIV.

Consideró que "hay muchas dificultades, pero el Señor también inspira en el pueblo fiel gestos heroicos de caridad, como el del padre que madruga cada día para llevar el pan a su casa, como la madre que acompaña a su hijo enfermo durante las largas noches de hospital, como el buen amigo que comparte su tiempo con el que lo necesita”.

“Queridos hermanos y hermanas, el último paso es el envío, tal como recibimos al finalizar la Santa Misa: el envío a la misión. ¡Vayan y anuncien! porque ‘no podemos callar lo que hemos visto y oído’. Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien. ¡Argentina, levántate y camina! Como nos dice San Agustín: ‘ama y haz lo que quieras: si callas, calla por amor; si gritas, grita por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor. Exista dentro de ti la raíz de la caridad; de dicha raíz no puede brotar sino el bien’“, agregó el Santo Padre.

Además, el papa León XIV afirmó que en la mesa de Cristo "hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos, con quienes el Señor se identifica".

"La comunión con Cristo no nos repliega en nuestros asuntos personales, no nos lleva a aprovecharnos de las carencias ajenas, no nos hace evadir nuestras responsabilidades. La comunión con Cristo nos impulsa a formar parte activa de una comunidad, a compartir gratuitamente los dones recibidos, a ofrecer lo poco que tengamos para el bien de muchos”, enfatizó el Santo Padre.

El papa León XIV arribó minutos antes de las 10 a la ciudad bonaerense de Luján, para ofrecer una multitudinaria misa sobre la plaza Manuel Belgrano, frente a la histórica Basílica dedicada a Nuestra Señora de Luján.

El Papa llegó a bordo del ‘papamóvil’ a través de la avenida central y ante una multitud apostada desde hace horas a ambos lados del acceso y a lo largo de varias cuadras, en la ultima actividad oficial que cumplirá en el marco de su visita de cuatro días a la Argentina.

Al descender del papamóvil en las puertas de la Basílica de Luján, fue recibido oficialmente por el gobernador Axel Kicillof. El mandatario ya le había dado la bienvenida oficial el último lunes, cuando la comitiva vaticana desembarcó en el Cottolengo Don Orione de la localidad de Claypole.

El papa León XIV apareció con una casulla celeste y blanca para celebrar la misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Los colores remiten a la imagen de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina, ante la que el Pontífice cierra su visita al país.

Mas temprano, el papa León XIV visitó al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto, en el marco de las actividades de su última jornada en la Argentina. El recorrido por la cárcel fue uno de los momentos centrales de su agenda de despedida.

La jornada concluirá con una ceremonia oficial de despedida en el aeropuerto internacional de Ezeiza, desde donde el Pontífice partirá rumbo a Perú, próximo destino de su recorrido por Sudamérica.

Expectativa y vigilia en Luján

Una multitudinaria marea de fieles colmó las inmediaciones de la Basílica de Luján a la espera de la histórica misa. Con acampes, vigilias a cielo abierto y un despliegue organizativo sin precedentes, la ciudad bonaerense se preparó para recibir entre uno y cuatro millones de peregrinos en lo que promete ser uno de los eventos religiosos más convocantes de las últimas décadas.

Tras su paso por Córdoba y sus encuentros masivos en la Ciudad de Buenos Aires, el foco de la devoción popular se trasladó por completo al santuario de la Virgen de Luján.

Desde las primeras horas de la tarde del martes, familias, delegaciones parroquiales y jóvenes de distintas diócesis del país y de naciones vecinas comenzaron a ingresar a los Patios de la Basílica y a la denominada "Zona 0".

El espacio público se transformó en un campamento de fe con reposeras, carpas, mantas térmicas y termos de mate, ambientado por cantos, rezos del rosario y testimonios espontáneos.

Para acompañar la noche de los peregrinos a la intemperie, la organización dispuso una extensa grilla artística y litúrgica en el escenario principal frente al santuario, con las actuaciones de Filocalia, Los Hermanos Menta, Daniel Poli, Los Campedrinos, y el cierre a cargo del dúo Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto.