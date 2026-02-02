El Gobierno lanza nueva licitación de tubos de acero y baja la tensión con Techint

Caputo explicó que la diferencia de precios entre la oferta ganadora y la de Techint refleja un cambio de estrategia económica. Mientras que anteriormente la construcción del gasoducto tenía sobrecostos que se trasladaban a los usuarios, el nuevo modelo busca ofertas más competitivas. Según el ministro, mientras antes la tonelada de tubo costaba unos US$4000, en la última licitación la cifra fue de US$1400, lo que evidencia la diferencia de enfoque.

El titular del Palacio de Hacienda insistió en que no se trata de un ataque a la industria argentina. “ Techint puede ganar cualquier licitación. Esto es un ajuste del sistema anterior que generaba déficit y sobreprecios”, aclaró. Además, remarcó que el Gobierno trabaja “para los 47,5 millones de argentinos”, buscando productos más accesibles y mejores condiciones para la obra pública.

Techint, líder mundial en tubos de acero, sostiene que su oferta era competitiva según estándares internacionales. La empresa también señala que la diferencia de precios que circuló desde el Gobierno no refleja la realidad. La firma analiza presentar un caso de dumping ante autoridades competentes para proteger la producción local y el empleo vinculado a la planta en Argentina.

El conflicto se da en un marco donde, a nivel internacional, existen antecedentes de controles sobre la competencia de India. Por ejemplo, en 2019 Estados Unidos aplicó derechos antidumping sobre productos indios similares. Mientras tanto, el Gobierno mantiene su intención de ejecutar la obra con eficiencia y sin sobrecostos, dejando abierta la posibilidad de que Techint participe de la próxima licitación.