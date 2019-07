A Cinthia Fernández le renunció el coach en el Súper Bailando 2019

A tan sólo un ritmo de haber debutado en el Súper Bailando 2019 y sin haberse presentado por segunda vez en el programa, Quique Pérez, coach de Cinthia Fernández y su novio empresario Martín Baclini, decidió dar un paso al costado.

Como explicación, dijo lo siguiente: "Tengo muchas diferencias. Estamos en distintas sintonías y estoy acostumbrado a trabajar de otra manera. No con tantas exigencias y sin días de descanso. Así que es mejor que ella siga por su lado y yo por el mío".

Como era de esperarse, Cinthia retrucó: "Acá, el tema son los tiempos. Quique se está separando recientemente, está con su hijo todo el día y yo estoy acostumbrada a ensayar de lunes a lunes toda la vida y en todos los Bailando. Este mes pasaba que por 14 días, él no iba a estar porque tenía un seminario de una semana y todos los fines de semana faltaba. Martín no baila y no llegamos. Yo soy una enferma del trabajo y prefiero ensayar todos los días. Si yo tuviera un bailarín no haría falta todos los días. A veces también el tema era en la semana porque estábamos ensayando y Quique nos decía ´chicos, me tengo que ir a buscar a mi hijo y vuelvo´, y se iba en la mitad del ensayo. Él está pasando por un momento en el que tiene que ordenarse, yo también lo pasé el año pasado, así que más que nadie lo entiendo", agregó.

"Ahora estábamos viendo que esté en el equipo desde otro lugar, que sea asistente por ejemplo. Yo no quiero que se vaya porque es una mente brillante", cerró.