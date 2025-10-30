Los planes de Nico Vázquez con su compañera de Rocky, Dai Fernández: "Él desea ser padre pronto"

“Muy relajaditos a la tarde, saliendo de una de sus casas. Él con cafecito en mano. Felices”, describió Yanina Latorre, al aire de su programa SQP, en las tardes noches de América, donde mostraron la primera foto de Nicolás con Dai, lejos del contexto laboral y muy cerca del cotidiano que ahora comparten como pareja.

“A él se lo ve repuesto, feliz. Está relajado. Ya no es raro verlos juntos a toda hora. No es una foto yendo al teatro. Deben venir de pernoctar”, especuló Yanina, sobre el contenido de la imagen. "Finalmente, empezaron a estar juntos. Se empezaron a conocer, ya está cada vez más avanzado, comparten mucho tiempo juntos, van y vienen juntos a muchos lugares".

"De hecho, ahora se van en unos días a Filadelfia. Van a correr la carrera más importante de Filadelfia, que es la carrera de Rocky. Van con un productor y con dos chicos del equipo de Rocky. Creo que el 30 de noviembre termina Rocky, hasta fines de enero no comienza y van a ir a una reunión con el equipo de Stallone, porque Sylvester va a venir a ver Rocky a Argentina", adelantó la conductora, sobre la gestión que se hará para invitar, especialmente, a Silvester Stallone a una función especial en su honor.

QUÉ SE VIENE EN LA VIDA DE NICO Y DAI

"Ya van juntos a Filadelfia, van a correr la carrera. Después se van unos días a New York (a modo de vacaciones en pareja)", contó Yanina, sobre el city tour que Nicolás y Dai harán en Estados Unidos, en las próximas semanas. “Me contaron también que además de compartir mucho tiempo juntos, él ya estaría cada vez hablando menos con Gimena (Accardi, su expareja, con quien estuvieron juntos más de una década). Como que empezaron a cortar”.

Nico Vázquez, nota La primera foto de Nico Vázquez con Dai Fernández, en la afueras de la Ciudad Autónoma, como pareja.

Y yendo un poco más allá, Latorre se animó a adelantar que, posiblemente, Vázquez y Fernández se conviertan en padres pronto. "Es un deseo de él... Nico quiere ser padre hace muchos años y me cuentan de que eso es una posibilidad con Dai", sumó, a modo de información, Ximena Capristo, una de las panelistas del programa.