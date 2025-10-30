"Se lo patinó": el enojo de Susana Giménez con su nieta por una supuesta deuda millonaria

De acuerdo con lo informado por los panelistas, Giménez habría entregado una importante suma en dólares a Celasco para que invirtiera en un emprendimiento comercial que, finalmente, no habría tenido los resultados esperados. El proyecto terminó generando pérdidas económicas y un fuerte malestar dentro del entorno familiar.

La información fue difundida por Karina Mazzocco, quien aseguró que la diva “le habría prestado un dinerillo a su nietita, y la piba parece que se lo patinó”. Por su parte, el periodista Luis Bremer agregó que la cifra involucrada sería de “seis números en verde”, haciendo referencia a un monto en dólares.

Aunque ambas se encuentran actualmente en Miami, las versiones indican que no estarían teniendo contacto directo, lo que reforzaría la idea de un distanciamiento. La conductora, de 81 años, habría decidido marcar distancia mientras espera una respuesta o algún tipo de devolución por parte de su nieta.

Quién es Lucía Celasco

Lucía, de 31 años, es hija de Mercedes Sarrabayrouse y Eduardo Celasco. Se desempeña como modelo y emprendedora dentro del rubro de la moda. En los últimos años, impulsó un local de ropa circular con presencia en Argentina y Estados Unidos, aunque los resultados financieros del negocio no habrían sido los esperados.

Si bien ni Susana Giménez ni su entorno han hecho declaraciones públicas sobre el tema, ya luego de swe trascendido, generó gran repercusión en redes y medios. El vínculo entre abuela y nieta, que siempre se mostró cercano, hoy atraviesa uno de sus momentos más fríos, con el dinero una vez más en el centro de la escena.