La dura confesión de Charlotte Caniggia: "Necesité y no tuve el apoyo de mis padres"

"No tuve padres presentes... Y viste que después vas creciendo y decís ´si total mis papás no van a venir (en referencia a los actos escolares). Y me acuerdo que era súper... no me sentía bien", rememoró Charlotte, al aire de su streming, Qué tupé.

"No sentís como ese apoyo de tus padres que necesitás, quizá... Que te digan ´hija, qué bien que lo hiciste, estabas hermosa´. Y como no tenés eso, medio que te vas bajoneando y la autoestima se te va yendo para la mierda. Y es como difícil....", compartió Caniggia, en voz alta, a pura confesión.

"Es difícil confiar en uno, entonces... Siempre me pasó, durante la primaria y la secundaria. No tuve padres presentes ni los tengo hoy en día. Sólo madre y padre por ahí... Pero nunca tuve apoyo de padres. Pero bueno, por lo menos tengo fans ahora, que me siento querida por ustedes", expresó la hermana de Alex.

CHARLOTTE CONTÓ POR QUÉ LA ECHARON DEL COLEGIO

"Todas las chicas (compañeras del secundario) traíamos bombitas de... ¿Viste esos que tienen olor? Y un día Karen dice: ¿A que no la tirás? No te animás. E hice así y la tiré. Y entra el profesor y dice: ¿Quién tiró eso? Todas afuera de la clase a escribir el nombre. Y todas, eh, con un papelito escribiendo mi nombre. Y ahí el profesor, recontra enojado, ¡expulsada! Lo peor fue que me expulsaron", recordó, Charlotte.

“Mis papás tardaron cinco horas para venirme a buscar. Unos pelotudos”. Agregó detalles de su estadía obligada en la escuela: “Entonces, estuve en la oficina de la directora sentada cinco horas, porque mi mamá se fue a un shopping re lejos y no me podían venir a buscar. ¡Retraumada quedé!”, se sinceró, Caniggia.