Espectáculos |

La dura confesión de Charlotte Caniggia: "Necesité y no tuve el apoyo de mis padres"

La mediática se sinceró sobre el profundo sufrimiento y las huellas que dejó en su persona la falta de presencia y de apoyo de Mariana Nannis y Claudio Paul a lo largo de su vida.

A sus 32 años y por primera vez, Charlotte Caniggia habló de lo mucho que la afectó la ausencia de sus padres durante toda su vida, Mariana Nannis y Charlotte Caniggia, durante su crianza. La hermana melliza de Alex se sinceró sobre el sufrimiento que le generaron sus podres al, por ejemplo, no hacerse presente en actos escolares. "No tuve padres presentes ni los tengo hoy en día".

"No tuve padres presentes... Y viste que después vas creciendo y decís ´si total mis papás no van a venir (en referencia a los actos escolares). Y me acuerdo que era súper... no me sentía bien", rememoró Charlotte, al aire de su streming, Qué tupé.

"No sentís como ese apoyo de tus padres que necesitás, quizá... Que te digan ´hija, qué bien que lo hiciste, estabas hermosa´. Y como no tenés eso, medio que te vas bajoneando y la autoestima se te va yendo para la mierda. Y es como difícil....", compartió Caniggia, en voz alta, a pura confesión.

ADEMÁS: Los planes de Nico Vázquez con Dai Fernández: "Él desea ser padre pronto"

"Es difícil confiar en uno, entonces... Siempre me pasó, durante la primaria y la secundaria. No tuve padres presentes ni los tengo hoy en día. Sólo madre y padre por ahí... Pero nunca tuve apoyo de padres. Pero bueno, por lo menos tengo fans ahora, que me siento querida por ustedes", expresó la hermana de Alex.

CHARLOTTE CONTÓ POR QUÉ LA ECHARON DEL COLEGIO

"Todas las chicas (compañeras del secundario) traíamos bombitas de... ¿Viste esos que tienen olor? Y un día Karen dice: ¿A que no la tirás? No te animás. E hice así y la tiré. Y entra el profesor y dice: ¿Quién tiró eso? Todas afuera de la clase a escribir el nombre. Y todas, eh, con un papelito escribiendo mi nombre. Y ahí el profesor, recontra enojado, ¡expulsada! Lo peor fue que me expulsaron", recordó, Charlotte.

“Mis papás tardaron cinco horas para venirme a buscar. Unos pelotudos”. Agregó detalles de su estadía obligada en la escuela: “Entonces, estuve en la oficina de la directora sentada cinco horas, porque mi mamá se fue a un shopping re lejos y no me podían venir a buscar. ¡Retraumada quedé!”, se sinceró, Caniggia.

La confesión familiar de Charlotte Caniggia

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados