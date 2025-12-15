Moria Casán contra Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña: "Son dos soberbios"

“Son dos soberbios. ¿Dónde está el barrio? No disfrutaron, están desesperados, con la vena que no podes relajar”, lanzó Moria, súper tajante, contra Nicolás y Flor, en medio de su análisis de lo sucedido en el Martín Fierro de Streaming, en la noche del domingo.

"Del chico que yo conocí, obviamente que se ha convertido en un empresario muy notable, y no sé si está agrandado pero si medio endiosado", reflexionó Casán, desde su programa La mañana con Moria, por El 13.

"El otro día escuché a la novia que tiene que decir lo que se le da la gana, porque es el líder del canal... Me pareció un poquito soberbia la novia. ¿Qué dirá Del Moro (Santiago), qué dirá Marley, Iván de Pineda, todos los que hay y que están hace años? La chica puede estar enamorada y todo lo que quieras pero ´mi novio puede decir lo que quiera porque es el líder del canal´, perdón...", puntualizó, Casán.

MORIA SIENDO MORIA

"Que te hagan la posición de yoga, que te metan la cabeza para abajo, a ver si te va la sangre a la cabeza, bebé... ¿Dónde está el rioba papito? Pero, más allá de todo eso, con el tiempo se van ubicando la humita o no, siguen... Las estrellas que se estrellaron", "picanteó" Moria, al aire.

"Un poquito de estelaridad y chau... Es al único con el que noto cierta soberbia. Está aprendiendo a manejar su juventud, el dinero, las voces del éxito y todos los que le soplan al oído que sos el mejor y ta, ta, ta. Están subidos a unicornios que ni existen. Y en los demás si que veo una cosa más tranqui. tanto en la gente de Olga, en el chico Rosemblat, como en todos los demás. están disfrutando del éxito", analizó, Casán.