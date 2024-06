A horas de su show en el estadio del Real Madrid, una pregunta hizo llorar a Duki

Será el primer artista argentino que se presentará en el estadio del Real Madrid, que como dato de color fue renovado recientemente, como si se hubiera vestido de gala para la ocasión.

3QEVAVDPCBHDXBFDWF22NEKLFY.jpg

Durante la conferencia de prensa del artista, su mamá Sandra tomó el micrófono y generó mucha emoción en el cantante. "Te quería preguntar... Yo ya tengo la respuesta, pero me gustaría saber si vos a esta altura de tu carrera te das cuenta qué te distingue y por qué llegaste acá", expresó.

“Creo que alguna vez lo hemos hablado con vos, para la gente que no lo sabe la señora que hizo la pregunta es Sandra, mi mamá. La persona que me dio la vida, junto a mi papá que está sentado al lado, Guille”, comenzó a responder Duki cuando la emoción se apoderó de él y no pudo continuar hablando.

“Sigo siendo la misma persona que era, yo no sé si soy famoso o no, pero les juro que soy la persona más libre del mundo y eso es gracias a mi gente, a mi público que siempre me tratan bien”, continuó diciendo con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada.

Para finalizar, Duki dedicó un mensaje a sus fans: "Y yo de verdad siento que sin ellos no sería nada y siento que el mundo, mi público sabe que está esa conexión, sabe que es amor y por eso estoy acá, y todo lo que hago es por ellos, es así. Y eso siento que es lo que me trajo acá".