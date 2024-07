A un mes de su eliminación de Gran Hermano, Telefe le rescindió el contrato a "Furia"

Pero el reality terminó y todos los chicos están buscando qué hacer con la popularidad que lograron gracias a haber participado del programa. Según anunció Laura Ubfal, que formó parte de los debates de Gran Hermano, "Furia" rescindió su contrato con Telefe. "De común acuerdo entre Furia y Telefe se rescinde el contrato. Ella pidió esta liberación y queda liberada", contó la periodista en Intrusos.

La personal trainer y doble de riesgo ya tiene una importante propuesta laboral por parte de Flavio Mendoza, que la quiere tener en su próximo espectáculo. La invitó a a su actual show, la hizo subir al escenario y le dijo frente a todos los espectadores que le gustaría contar con ella.

"Mirá, a mí me gustaba su perfil para un personaje. El tema es que tiene que saber que conmigo tiene que laburar y tiene que prepararse. A mí me gustaba para el nuevo espectáculo del circo, pero creo que ella va a hacer el Gran Hermano de Chile. Igual tendría que tomarle un casting»", le dijo el coreógrafo y empresario teatral a La Nación.

Furia destrozó a Virginia con su crítica por su papel en Legalmente Rubia

En diálogo con Socios del espectáculo, Furia, la exparticipante de Gran Hermano, lanzó una feroz crítica hacia Virginia Demo, su antigua compañera de convivencia en el reality, por su desempeño en el musical Legalmente Rubia, donde le da vida a Paulette.

“Yo ya había dicho que Virginia era insoportable. Ahora le dieron trabajo y se la van a tener que fumar”, expresó la doble de riesgo, dejando en evidencia su fastidio con la oportunidad que le dieron a su excompañera. Y agregó: “Creo que nosotros somos nuevos talentos y que, si no nos preparamos, las cosas no van a seguir”.

Así mismo, para culminar su crítica lapidaria a su excompañera, Furia señaló que debería ser más humilde. “Si Virginia no se baja del pony en el que piensa que está no le va a ir bien. Somos personajes de un reality. Uno no se puede creer Dios, hay que ser más humanos. Hay una trayectoria que respetar”, sentenció.