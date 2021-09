Adrián Suar: "Debería haber ficción en cada canal abierto"

Feliz por la vuelta de la ficción de producción nacional, en nota radial con la actriz y conductora Marina Glezer en la AM 750, para el ciclo Pasajera en Trance, "El Chueco" insistió en la postura de mirar para adelante y, a pesar de todo, activar la producción nacional: "Mientras nos peleamos por la grieta, la gente la sigue pasando mal" y abogó por "un apoyo desde el sector cultural a la producción de ficción nacional. Debería haber una en cada canal abierto".

Suar se colocó por encima de las rencillas diarias que conducen a un callejón sin salida con la cancelación del otro, razón por la cual cuando brinda una nota dice lo que piensa, pero cuida mucho sus palabras y los modos: "En privado digo lo que pienso, pero en público me cuido. Tengo un problema con los opinólogos. Con los años tengo la posibilidad de reflexionar y cambiar de opinión. Me peleo mucho con el fanático de la certeza, porque me parece que está relacionado con un fascismo maquillado".

Sobre el gremio de los Actores cuya relación está marcada por varias idas y vueltas. La última de ellas fue en marzo de 2020 cuando el sindicato ordenó paralizar las grabaciones de la tira Separadas al declararse la pandemia: "Hubo un tiempo en el que estuve muy encabronado, porque el gremio (de actores) estaba muy politizado. Hay mucha gente que quiero y me llevo bien. Quiero recuperar un poco eso, porque mi punto de encuentro con el artista pasa por otro lado. Me gusta la libertad, me gusta el pensamiento para que podamos discutir todo eso. Me gusta discutir y darnos un abrazo".

Para Suar y para la producción nacional el estreno de la única tira en los canales de aire es un momento para reflexionar y pensar en una política de producción duradera. El cuadro actual de la ficción sigue siendo dramático si se quiere reactivar el sector: "Bajó mucho la cantidad de ficción que se realiza al año, aunque mutó mucho hacia las plataformas de streaming. Igual se necesita un acompañamiento estatal".

Sobre política Suar afirmó: "Más allá de lo que uno puede pensar políticamente, yo estoy muy desilusionado con la dirigencia, porque hay políticas de Estado que tendrían que ser un gran acuerdo. Me gustó mucho el primer gobierno de Néstor Kirchner Cuando llegó Macri primero dije que si, y luego que no".