¡Al fin! Esta disponible el lineup del Cosquín Rock del año que viene

Artistas Destacados

La grilla de Cosquín Rock 2026 incluye una impresionante variedad de artistas nacionales e internacionales, abarcando diversos géneros musicales. Entre los artistas más destacados se encuentran:

Lali Espósito: La cantante y actriz argentina, conocida por su versatilidad artística, se presenta nuevamente en el festival, tras su participación en ediciones anteriores.

Airbag: La banda de rock argentina, que ha sido parte fundamental del festival en ediciones pasadas, regresa con su enérgico show.

Abel Pintos: El reconocido cantante de folklore argentino, que ha cautivado a audiencias de todo el país, se une a la grilla de este año.

Babasónicos : La banda de rock alternativo, conocida por su estilo único, será parte de esta edición.

Ciro y los Persas: El exlíder de Los Piojos, Ciro Martínez, se presenta con su banda, ofreciendo lo mejor de su repertorio.

Divididos : La banda de rock argentino, considerada una de las más influyentes, se une al lineup.

Las Pastillas del Abuelo : El grupo de rock argentino, conocido por sus letras profundas y su estilo característico, será parte del festival.

Las Pelotas : La banda de rock argentino, con una trayectoria destacada, se presenta nuevamente en Cosquín Rock.

Turf : El grupo de pop/rock argentino, conocido por sus pegajosas melodías, se une a la grilla.

Marilina Bertoldi : La cantante y guitarrista argentina, destacada en el ámbito del rock alternativo, será parte del festival.

Dillom : El rapero argentino, conocido por su estilo único, se presenta en esta edición.

El Cuarteto de Nos: La banda uruguaya, reconocida por su originalidad y letras inteligentes, se une al lineup.

Franz Ferdinand: La banda británica de rock alternativo, conocida por sus éxitos internacionales, será una de las principales atracciones internacionales.

The Offspring: La banda estadounidense de punk rock, con una extensa trayectoria, se presenta en esta edición.

The Strokes: La banda estadounidense de rock alternativo, considerada una de las más influyentes de su generación, se une al festival.

Fechas y Entradas

Las fechas exactas del festival aún no han sido anunciadas, pero se espera que se lleve a cabo en el mes de febrero, como es tradicional. Las entradas estarán disponibles próximamente a través de los canales oficiales del evento.

Para aquellos que no puedan asistir en persona, Cosquín Rock 2026 será transmitido en vivo por el canal de televisión Star Channel y estará disponible en el servicio de streaming Disney+.