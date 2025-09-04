Mano a mano con Lionel Scaloni

image

En esta charla íntima, el entrenador de la selección se refirió a su tocayo Lionel Messi y la importancia de disfrutar su juego sin pensar en el retiro, a la llegada de Ángel Di María y Leandro Paredes al fútbol argentino y lo que significa para el torneo de futbol argentino contar con figuras de esa jerarquía.

“Disfrutemos a Messi mientras lo tengamos” expresó Scaloni sobre la continuidad del "10" como capitán en la Selección Argentina y agregó “Se ganó el derecho a decidir cuándo retirarse”.

Lionel Scaloni también compartió su mirada sobre el próximo Mundial 2026, los desafíos de mantener a los jugadores en plenitud física tras temporadas extenuantes y el rol clave de las juveniles en el recambio generacional del seleccionado nacional.

Respecto a la postergada final contra la Selección de España que se jugaría en marzo del próximo año, el técnico argentino expresó “hubiese preferido no jugar la finalissima antes del mundial”

Por otra parte, Lionel Scaloni reflexionó sobre la pasión del fútbol argentino y hasta su propia experiencia personal con la terapia, mostrando un costado humano poco conocido del DT de la Selección Campeona del Mundo en Qatar.

