Murió el diseñador Giorgio Armani

Según trascendió, el último adiós al magnate de la moda será del 5 y 6 de septiembre en Milán, Via Bergognone 59, dentro del Armani/Teatro y estará abierta de 9:00 a 18:00.

"Giorgio Armani ha fallecido en paz, rodeado de sus seres queridos, después de haber trabajado hasta sus últimos días. Fue un precursor, extendiendo su visión de la moda a todos los aspectos de la vida" expresa el escrito difundido por la empresa.

"En esta empresa, siempre nos hemos sentido parte de una familia. Hoy, con profunda emoción, sentimos el vacío dejado por quien fundó y nutrió a esta familia con visión, pasión y dedicación. Pero es precisamente en su espíritu que nosotros, los empleados y los miembros de la familia que siempre hemos trabajado junto al Sr. Armani, nos comprometemos a proteger lo que él construyó y a llevar su empresa adelante en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor" indica el mensaje que la familia compartió en los medios.

Giorgio Armani nació en 1934 en Piacenza, Italia, en el seno de una familia humilde, pero con una madre que le enseñó sobre el estilo y la elegancia. Si bien sus primeros estudios fueron en la medicina, luego se interesó por la moda y comenzó a dar sus primeros pasos como aprendiz de Nino Cerruti, donde adquirió gran conocimiento y la libertad para presentar sus propias creaciones.

En 1974, fundó su marca en una casa y explicó que su deseo era ser independiente "Solo mantendré mi autonomía si tengo independencia. Mis decisiones son reflejo genuino de mi creatividad y responden únicamente a mis clientes” ; treinta y siete años más tarde la revista Forbes lo consideró el diseñador italiano de mayor éxito comercial, estimando su fortuna en diez mil millones de dólares y convirtiéndose en uno de los refrentes de la moda más importantes a nivel mundial, elegido por celebridades y aclamado por los entendidos en el tema.

El símbolo de la firma es un águila, algo que representa la libertad que Giorgio Armani siempre pregonó. Su sobrina Silvana Armani es la encargada del área femenina y si bien es una firma de mucho poder y prestigio, continúa como un legado familiar que su tío creó 50 años atrás.