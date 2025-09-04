Espectáculos |

Quiénes será los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

Tendrán a grandes figuras, incluyendo figuras tanto del espectáculo como de la política y el periodismo. Mientras que Marley estará con Susana Giménez en Por el mundo

Mirtha Legrand y Juana Viale, las estrellas de la pantalla de El Trece, tendrán importantes invitados, incluyendo figuras tdel espectáculo, a política y el periodismo.

Este sábado “La Chiqui” recibirá en "La Noche de Mirtha" a la actriz Nora Cárpena, el periodista y psicólogo Diego Sehinkman, el actor Luciano Cáceres, la bailarina y coreógrafa Mora Godoy y, por último, el influencer Santi Maratea.

Por otro lado, el domingo Juana Viale será acompañada en su mesa por la modelo y conductora Teresa Calandra, el actor Gastón Soffritti, el humorista cordobés Chichilo Viale, la cantante y ex Bandana Lissa Vera y la actriz Gabriela Sari.

Por El Mundo, con Marley y Susana Giménez desde Capadocia

Por su parte y en la pantalla de Telefe, el viernes 5 Marley y Susana recorrerán Pamukkale y sus impactantes terrazas de travertino blanco, disfrutaremos la ceremonia de los Derviches, una experiencia mística centrada en la meditación, la música y la danza.

Además, se verá el viaje en globo de Susana y Marley en el amanecer contemplando la belleza única de Capadocia. Y se emitirá una imperdible lectura de la borra del café a Susana, para leer su futuro.

image

El domingo a las 21 hs. Marley junto a Florencia de la V mostrarán todos los encantos de Tailandia. Un recorrido gastronómico por Bangkok que incluye todo tipo de bichos.

Mostrarán una de las terrazas más exclusivas de la ciudad y vivarán la experiencia más extrema en el edificio más alto de Tailandia, el King Power Mahanakhon.

Por el Mundo, una propuesta imperdible para conocer y compartir momentos inolvidables junto a Marley en los más impresionantes destinos como Turquía, China, Vietnam, Tailandia, India, Corea y Japón, y las celebridades más queridas:

Todas las locuras y muchas risas, mientras descubren las culturas y tradiciones más increíbles de cada rincón del mundo.

