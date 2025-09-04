Confirmado: Nazarena Vélez fue notificada de la demanda de Gustavo Sofovich

Popular obtuvo el acta notarial de la notificación, firmada por la escribana pública Mónica Ruan, cuyo contenido reproducimos parcialmente con el fin de preservar la privacidad de la panelista de LAM y del productor televisivo.

Según consta en el acta notarial, el 29 de agosto pasado, "entre las 22.55 y 23.05", en una cochera ubicada en la calle Montevideo al 400, a la vuelta del teatro Picadilly (Corrientes 1524 -CABA), Nazarena Vélez recibió la copia de la demanda presentada por Sofovich ante el Tríbunal 0ral en lo Criminal y Correccional N° 30 de la Capital Federal, causa N° 52589/2024/TO1 caratulada "QUERELLANTE: SOFOVICH, GUSTAVO MANUEL S/QUERELLA".

Como se recordará, el día 9 de mayo de 2024, en el programa LAM -que emite América TV-, Nazarena Vélez acusó a Gustavo Sofovich de supuesto abuso sexual y abuso laboral que motivaron la demanda que, finalmente, pudo ser notificada a la actriz.

¿Cómo fue notificada Nazarena Vélez?

Según consta en el acta notarial, la escribana Mónica Ruan se constituyó en el teatro "Picadilly" sito en la avenida Corrientes 1524, donde Vélez protagoniza' Suspendan la Boda´", con el fin de hacerle entrega de la demanda y notificarla de las disposiciones dictadas por el tribunal.

Cuando finalizó la función y luego de que la actriz se retirara, la notaria la siguió hasta la cochera ubicada a la vuelta del teatro. En ese lugar y luego de que la demandada saliera del baño. la Dra. Ruan relató: ·"me acerqué y le dije señora Nazarena soy la escribana Rouan y tengo una documentación que el señor Gustavo Sofovich me solicító le entregara y 1a notificara por lo que le voy a leer el requerimiento del mismo, sin perjuicio que copia del mismo encabeza la documentación y cuando escuchó el apellido del requirente visiblemente molesta me dijo no voy a firmar nada a lo que le respondí que dejaría constancia en el acta y me retiré",

A partir del 29 de agosto, Nazarena Vélez está debidamente notificada de la querella en su contra promovida por Gustavo Sofovich, con el patrocinio letrado del Dr. Carlos Froment.

¿Seguirá evitando responder ante la Justicia o hará frente a la acusación?