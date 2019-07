Cinthia Fernández no tuvo un buen Bailando. Es que desde que comenzó la competencia tuvo problemas no solo con el jurado, sino también con su coach. El miércoles por la mañana se supo que Quique Peréz, su coach, decidió presentar la renuncia a entrenar la pareja ya que no aguantaba la intensidad con la que lo trataba la bailarina.

Después de esa noticia, se dijo que quien pegó el portazo fue la propia Cinthia. "PRIMICIA: @cinthifernandez renunció al #Bailando2019 por el conflicto con el coach. Su novio Martin Baclini quiere seguir en el concurso #Bailando2019 @cuervotinelli", informó Angel de Brito.

Las peleas con el coach no son nuevas. Nunca se llevaron bien y el propio entrenador dejó entrever que Cinthia le estaba todo el tiempo cuestionando su trabajo, que le daba directivas e incluso que le corregía las coreos algo que él no iba a permitir.

"Tengo muchas diferencias, estamos en distintas sintonías y estoy acostumbrado a trabajar de otra manera. No con tantas exigencias y sin días de descanso. Así que es mejor que ella siga por su lado y yo por el mío", se expresó el coach en el mensaje que le envió al periodista Pampito.

Ante esa acusación, Cinthia se defendió y argumentó que en realidad lo que pasaba era que ella está acostumbrada a entrenar mucho más de lo que entrenan las parejas y él no se la bancó. "Yo estoy acostumbrada a ensayar de lunes a lunes, toda la vida del Bailando, Vero también, que es la otra coach nuestra, y lo que pasaba es que 14 días de este mes Quique no iba a estar, porque tenía una semana un seminario, y todos los fines de semana faltaba", dijo la bailarina.

Lo cierto es que trascendió que la bailarina dejaba la pista, pero ella misma dejó en claro las cosas en horas de la tarde con un tweet: "Gracias @cuervotinelli @elchatoprada @hoppefede si hay un lugar dnd no me quiero ir es del bailando. La paso muy bien y me divierto como ningún año me paso. Estaba desesperada x demostrar q no despedí a nadie x eso ofrecí renunciar y quedarme yo sin trabajo".