Confirmado: Mario Pergolini se queda en la Rock & Pop

Lo que fue calificado como "la noticia radial de los últimos años" -que se suma a su reciente vuelta a la televisión- marca el regreso Mario Pergolini volverá a estar al mando de la cuenta regresiva de las cuarenta canciones más votadas por los oyentes, que se emite todos los domingos desde las 10 de la mañana.

"Con su reconocida pasión por el rock y una forma única de contar la música, Pergolini imprime ritmo, contexto y mirada crítica a un clásico de la radio moderna: historias detrás de cada hit, anécdotas, sorpresas, estadísticas y la adrenalina de descubrir qué tema llega al #1 cada semana" destacó la reconocida emisora a través de un comunicado.

La mecánica del ciclo es simple y transparente: los oyentes votan en los canales oficiales, la radio procesa los resultados y el ranking refleja, en tiempo real, la foto del momento y clásicos que perduran vuelven a sonar y las novedades que más gustan ganan terreno. Para participar, semanalmente se habilitan las plataformas y redes oficiales de Rock & Pop.

Dónde escuchar el "Ranking Rock & Pop", se puede hacer los domingos a las 10 de la mañana en la frecuencia de 95.9 FM (AMBA) y en streaming, a través de los canales digitales de la emisora.