Confirmado: Mario Pergolini se queda en la Rock & Pop

Tras el éxito del programa por el 40 aniversario del “Ranking Rock & Pop”, Mario Pergolini volverá a ser -en forma permanente- el conductor oficial del ciclo.

Mario Daniel Pergolini regresó a FM Rock & Pop el pasado domingo 2 de noviembre para conducir el especial por los 40 años del "Ranking Rock & Pop" y debido al éxito y la repercusión que tuvo esta transmisión, el famoso conductor -una de las voces características de la época de oro de la emisora- volverá a ser el presentador permanente del clásico programa.

image

Lo que fue calificado como "la noticia radial de los últimos años" -que se suma a su reciente vuelta a la televisión- marca el regreso Mario Pergolini volverá a estar al mando de la cuenta regresiva de las cuarenta canciones más votadas por los oyentes, que se emite todos los domingos desde las 10 de la mañana.

ADEMÁS: MasterChef Celebrity: sólo un famoso se salvó en la noche de última chance

"Con su reconocida pasión por el rock y una forma única de contar la música, Pergolini imprime ritmo, contexto y mirada crítica a un clásico de la radio moderna: historias detrás de cada hit, anécdotas, sorpresas, estadísticas y la adrenalina de descubrir qué tema llega al #1 cada semana" destacó la reconocida emisora a través de un comunicado.

La mecánica del ciclo es simple y transparente: los oyentes votan en los canales oficiales, la radio procesa los resultados y el ranking refleja, en tiempo real, la foto del momento y clásicos que perduran vuelven a sonar y las novedades que más gustan ganan terreno. Para participar, semanalmente se habilitan las plataformas y redes oficiales de Rock & Pop.

image

Dónde escuchar el "Ranking Rock & Pop", se puede hacer los domingos a las 10 de la mañana en la frecuencia de 95.9 FM (AMBA) y en streaming, a través de los canales digitales de la emisora.

