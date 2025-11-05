MasterChef Celebrity: sólo un famoso se salvó en la noche de última chance

El programa del martes 4 de noviembre se decidió que iban a dividirse en 4 "equipos" para cocinar un plato que el respectivo asesor de cada tam iba a definir, por un lado Germán Martitegui pidió lenguado con agua de queso parmesano, habas y arvejas salteadas con menta y albahaca, y una croute de pistachos, Damián Betular solicitó un postre trifle de frutas compuesto por bizcocho, crema, compota y algo crocante y Donato de Santis requirió unas berenjenas a la parmesana con ensalada de espinaca y rúcula, mientras que Wanda Nara fue más benévola y sólo pidió hamburguesa completa con mayonesa tártara casera y papas fritas.

Luis Ventura, Sofi “La Reini” Gonet , Valentina Cervantes representaron al equipo de Wanda; Andy Chango, Eugenia Tobal y Sofi Martínez a Damián Betular; Alex Pelao, Walas y Emilia Attias a Donato de Santis y el Chino Leunis, Peque Schwarztman y Momi Giardina a Germán Martitegui. El jurado decidió que sólo un integrante de cada team tuviera el mejore platos de cada noche.

"Salpimenté la carne, hice la mayonesa con huevo, jugo de limón, cebollalines, pepinillos y cilantro. Hay cheddar, panceta, lechuga, tomate y huevo" explicó la influencer ante el jurado.

Donato le dijo a Valentina Cervantes que su hamburguesa estaba bien y que podría haber habido más salsa, mientras que Betular sostuvo que la carne estaba muy bien sazonada "Es un equilibrio de capas perfectas" le dijo el jurado.

Eugenia Tobal llegó con el postre trifle y negoció estar enojada con el jurado argumentando que "solo está menopáusica" y además, aseguró que se está enamorando un poco de la pastelería. Betular le aclaró a la actriz que "él es no es muy fanático del arándano fresco" pero rescató que la crema estaba increíble y lo húmedo que se encontraba el bizcocho. Martitegui aseguró que el postre le pareció muy similar al de una cafetería popular de Inglaterra.

Walas llamó a su plato "Berenjena tanto amor", en homenaje al título de uno de los grandes éxitos de Massacre, su banda. "Empecé con la salsa de tomate, luego la cebolla picada -lo más estrecha posible-, le puse orégano, ajo, corté la berenjena en rebanadas lo más justas posibles, las freí y después pasaron por horno. Es la primera vez que lo hago en la vida y lo hice a sus órdenes y directivas", explicó el músico ante Donato. Por su parte, Martitegui lo llamó "sorprendente" y Betular elogió la astucia que tiene el participante para emplatar.

Quién se salvó de la tercera Gala de Eliminación

Después de un intenso debate, Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui determinaron que el mejor plato de la noche de última chance -en la tercera semana- fue el de Walas, por lo que el músico subió al balcón y evitará cocinar en la Tercera Gala de Eliminación.

Feliz por su situación, el integrante del grupo Massacre expresó "No lo puedo creer. Se lo dedico a mi perrita, Teresa, que es la protagonista del videoclip de Tanto amor, y ya no está, se fue al cielo".

