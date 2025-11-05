"Papá por siempre" llega al teatro de la mano de Campi

Se trata de una gran producción nacional y con un destacado elenco, esta versión promete una experiencia única para toda la familia, combinando risas, ternura y música en vivo mientras cuentan la aventura de Daniel, un papá que -tras perder la custodia de sus hijos -decide transformarse en la Señora Doubtfire para estar cerca de ellos.

La adaptación argentina, tendrá la dirección general de Ariel Del Mastro, la dirección de actores estará a cargo de Marcelo Caballero, la dirección vocal será de Seba Mazzoni, la dirección musical del inigualable Alberto Favero y el diseño escenográfico estará en manos de Jorge Ferrari.

Dani “La Chepi” interpretará a Miranda, la madre trabajadora y cariñosa que todos recordamos en el papel que interpretó Sally Fiel. Albana Fuentes -después del éxito de "La Sirenita"- regresa al escenario para dar vida a Lydia, la hija mayor, mientras que Pablo Albella debuta en el género musical interpretando a André. Todos ellos acompañarán a Martín “Campi” Campilongo, encargado de dar vida al icónico personaje que interpretó Robin Williams, con su inconfundible humor y sensibilidad. El elenco se completa con un grupo de niños y niñas seleccionados en un proceso de audiciones que refleja el espíritu y la energía de los grandes musicales familiares.

Con Flor Bertotti en la producción artística y Juan Manuel Caballé, Federico Amador y Morris Gilbert al frente de la producción general , esta la obra musical recuperará el espíritu de la versión original que protagonizaron Robin Williams, Sally Field y Pierce Brosnan, pero con una impronta local, moderna y emotiva.

Una propuesta para toda la familia que combina humor, ternura y orquesta en vivo con dirección musical a cargo del maestro Alberto Favero quien hace su regreso a los escenarios argentinos después de 10 años.