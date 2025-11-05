"Papá por siempre" llega al teatro de la mano de Campi

Martin "Campi" Campilongo le dará vida al personaje Mrs. Doubtfire, que el actor Robin Williams interpretó en la clásica película de la década del ’90.
"Papá por siempre", el clásico cinematográfico de 1993 protagonizado por el actor Robin Williams, desembarcará en su versión de comedia musical, en Buenos Aires el 16 de enero de 2026 en el Teatro Liceo, con Campi y Dani “La Chepi” como protagonistas y contará con la dirección de Ariel Del Mastro y la producción artística de Flor Bertotti.
Se trata de una gran producción nacional y con un destacado elenco, esta versión promete una experiencia única para toda la familia, combinando risas, ternura y música en vivo mientras cuentan la aventura de Daniel, un papá que -tras perder la custodia de sus hijos -decide transformarse en la Señora Doubtfire para estar cerca de ellos.
La adaptación argentina, tendrá la dirección general de Ariel Del Mastro, la dirección de actores estará a cargo de Marcelo Caballero, la dirección vocal será de Seba Mazzoni, la dirección musical del inigualable Alberto Favero y el diseño escenográfico estará en manos de Jorge Ferrari.
Dani “La Chepi” interpretará a Miranda, la madre trabajadora y cariñosa que todos recordamos en el papel que interpretó Sally Fiel. Albana Fuentes -después del éxito de "La Sirenita"- regresa al escenario para dar vida a Lydia, la hija mayor, mientras que Pablo Albella debuta en el género musical interpretando a André. Todos ellos acompañarán a Martín “Campi” Campilongo, encargado de dar vida al icónico personaje que interpretó Robin Williams, con su inconfundible humor y sensibilidad. El elenco se completa con un grupo de niños y niñas seleccionados en un proceso de audiciones que refleja el espíritu y la energía de los grandes musicales familiares.
Con Flor Bertotti en la producción artística y Juan Manuel Caballé, Federico Amador y Morris Gilbert al frente de la producción general , esta la obra musical recuperará el espíritu de la versión original que protagonizaron Robin Williams, Sally Field y Pierce Brosnan, pero con una impronta local, moderna y emotiva.
Una propuesta para toda la familia que combina humor, ternura y orquesta en vivo con dirección musical a cargo del maestro Alberto Favero quien hace su regreso a los escenarios argentinos después de 10 años.
