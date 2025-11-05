La estremecedora revelación de Oriana Sabatini: "Mi anterior embrazo no llegó a término"

"Es una mentira todo eso. Eso fue gracias a dos horas de maquillaje y pelo, cortinas, pestañas postizas, base... No estoy así, eso no es real, me siento fatal el 90% del tiempo”, comenzó Oriana al referirse a su actual gestación, en referencia a una reciente producción de fotos en la que luce radiante.

"Obvio que una está contenta porque decís ‘qué ganas de conocer a esta person"ita’. Pero es complicado amigarte con la situación de me siento mal y eso me da culpa porque debería estar feliz, y porque todo el mundo cuando te sentís mal te dice ‘pero estás creando a tu bebé’", manifestó, en voz alta, Sabatini, invitada al stream Olga.

"A Olga vine dos veces embarazada. Bueno, la primera no llegó a término", confió la hija de Cathy Fulop y de Ova. Para luego, adelantar algunos indicios sobre el posible nombre que llevará su bebé, una nena que llegará al mundo en los próximos meses. "Es de una película que vi a los 15 años y dije ‘si tengo una hija se va a llamar así’.

QUÉ DIJO ORIANA SOBRE EL RUMOR DE INFIDELIDAD DE DYBALA

“La verdad, me rompe las pelotas...”, dijo Oriana, sin rodeos, sobre la versión de infidelidad que se instaló en redes sociales y que involucra a Paulo Dybala, su marido y padre de su futura hija, quien nacerá en Italia ya que el jugador de fútbol tiene contrato con el Associazione Sportiva Roma, hasta el año que viene.

"Obvio que leo las redes. Me gusta, soy chismosa. Por supuesto que uno prefiere que el chisme no sea de uno... Odio porque es un chisme. Digo, si vas a decir algo así, ¿qué te frena mostrarlo? Mostralo. No entiendo cuál es el discurso. Ya no nos cuidaste diciendo cosas de mí o de mi pareja. Entonces digo, no entiendo qué te frena de mostrarlo”.

“Siento que piensan que tenemos más miedo que el que tenemos. Sería una mierd... que te pase algo así y nadie lo quiere, pero como sabemos pasan muchas cosas en las vidas y en las relaciones. Los famosos sabemos mucho más de lo que la gente piensa, y nos enteramos mucho más de cosas. Si una NN hace un comentario por redes sociales... Si vas a contar el chisme, contalo entero. Mostrame, porque fuentes directas, yo también puedo decir que me levanté a tu viejo la semana pasada”, cerró, Sabatini.