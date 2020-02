Dos semanas atrás a Flor y Dantese los vio juntos en una heladería de Belgrano y el fin de semana pasado Vigna llegó al recital de Spinetta acompañada del bailarín Facundo Mazzei y no se perdieron la oportunidad de bailar en medio del público fan. La panelista de Los Angeles de la Mañana (El Trece), Maite Peñoñori, contó: "Ayer (por el domingo) fueron a un recital de música afro con amigos en Palermo. Fueron en grupito y ella fue con Mazzei. Ella no subió nada porque no quería mostrar nada. Pero el que publicó imágenes fue Facu y se la ve a ella en un video". Por si fuera poco, un seguidor de Vigna le contó a la periodista: "El otro día una fan de Flor me contó que fue a una función de Una Semana Nada Más, que lo vieron a Dante y ella le hizo el gesto de corazón al saludar. A mí me dijeron que no pidieron entradas a nombre de él".

Por lo pronto, Vigna deja en el camino a Nico Occhiato, con quien al principio del verano se especuló en un retorno a los brazos de quien fuera su pareja durante cinco años. Luego se dijo que había un candidato de 41 años del que nunca trascendió el nombre. Pero parece que Dante Spinetta le ganó de mano.

En tanto, otra bella actriz que brilló en el culebrón de época Argentina, Tierra de Amor y Venganza (El Trece), Soledad Fandiño, descartó de llano el rumor de affaire con Charly Alberti y dijo ayer que volvió con un ex amor, Martín Brenna, un empresario gastronómico.