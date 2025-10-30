Thiago Medina volvió a salir tras su grave accidente: "De a poquito voy tomando fuerza"

thiago medinaç Thiago Medina reapareció en un evento tras su recuperación, acompañado por sus excompañeras del reality.

El reencuentro generó sorpresa entre sus seguidores, ya que el exparticipante había permanecido alejado de la vida pública tras haber pasado 28 días en terapia intensiva. En sus redes sociales, compartió fotos del evento y escribió: “Halloween time. Volviendo al ruedo”, marcando así su regreso.

“De a poquito voy tomando fuerza”

En diálogo con la prensa presente en el evento, Medina habló sobre su estado actual. Contó que sigue bajo tratamiento médico y que solo asistió porque sus doctores le dieron permiso. “De a poquito voy tomando fuerza, hago los ejercicios que me mandan los médicos y sigo con medicamentos. Estoy recuperándome con reposo absoluto”, explicó con tono sereno.

El ex Gran Hermano 2022, que hoy combina su trabajo como streamer con la paternidad, afirmó que su prioridad es volver a su rutina familiar. “Ahora que puedo caminar, las llevo a la plaza”, dijo, refiriéndose a sus hijas.

Su relación con Daniela Celis

Sobre su vínculo con Daniela Celis, con quien convive actualmente, Medina fue cauto: “Estamos bien, nos llevamos bien, disfrutando la familia. Si se tiene que dar algo más, se dará”. Semanas atrás habían circulado versiones sobre una propuesta de casamiento, que él mismo desmintió.

Con una sonrisa y rodeado de amigos, Thiago Medina busca retomar su vida con calma y seguir adelante, dejando atrás uno de los momentos más difíciles de su historia personal.