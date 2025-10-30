Luciana Elbusto protagonizó una polémica broma sobre Diego Brancatelli

En efecto, en mayo pasado tomó estado público ese romance debido a la difusión de mensajes de WhatsApp entre ambos y que provocaron una enorme repercusión mediática debido a que el conductor es casado.

En las imágenes -que difundió el periodista Fede Flowers- puede verse a Elbusto en una sesión de fotos en la fiesta de la revista, junto a otras personas que se pusieron caretas con la cara de quien fue su amante durante cinco años.

Flowers aclaró que no se trataba de una broma premeditada, sino que fue algo que surgió en el medio de la noche y se tomó con humor: “Había máscaras de distintos famosos en toda la fiesta, fue un chiste interno que quedó entre quienes compartían la sesión en el primer piso y de manera privada". "Ella pidió que no sea publicado”, agregó, indicando que intentó que el video no se difundiera.

Embed BRANCANIEVES: Anoche en el gran evento del año de Paparazzi la revista invitó a Luciana Elbusto a hacer fotos como “Brancanieves” y los enanitos.

Había máscaras de distintos famosos en toda la fiesta, fue un chiste interno que quedó entre quienes compartían la sesión en el… pic.twitter.com/raTMhPZVWy — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) October 30, 2025

El descargo de Luciana Elbusto

Tra recibir críticas y comentarios agresivos, Luciana explicó que "era una juego que estábamos haciendo con caretas de diferentes famosos. Había de Wanda, la China… Icardi”.

“En ese momento cuando me acomodaron para posar, se las pusieron, yo dije que no era para publicar, que era joda, y ahí hicimos un chiste. Alguien que estaba ahí lo filtró. Estábamos en un tercer piso a donde solo podían ir los famosos y los que laburamos en el evento”, aseguró Luciana.