Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

Como cada año "la Chiqui", con sus 98 años, continúa más vigente que nunca y encabeza las mesas con los invitados más representativos de la política, de la cultura, del deporte y del espectáculo. Sin dudas, Mirtha Legrand sigue haciendo historia como desde hace más de 50 años.

Almuerzan con Juana

El domingo 2 de noviembre, a partir de las 13:45 y también por El Trece, Juana Viale recibirá para almorzar en su #mesaza al representante de la Cumbia 420, Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante-, la electa diputado por la Provincia de Corrientes Virginia Gallardo, los actores Adriana Salonia y Alejo García Pintos -uno de los protagonistas de la obra "Una Navidad de Mierda"- y el piloto de automovilismo argentino Nicolás Varrone, que acaba de desembarcar en la Fórmula 2.

Como todos los años, Mirtha Legrand y Juana Viale realizan sus tradicionales programas y reciben a los personajes más importantes y las figuras más relevantes de la política, el espectáculo y deporte, se visten de gala para visitar las mesazas.