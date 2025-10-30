El caso Fernando Báez Sosa llega a Netflix

Dirigida por Martín Rocca y producida por Alejandra Sarmiento -el mismo equipo responsable del documental "Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía", este documental también ofrecerá la visión de algunos de los condenados y sus familias, periodistas que siguieron el caso y figuras del ámbito judicial y policial.

“Es difícil describir lo que significa Fernando para los argentinos. Quisimos abordar esta historia para abrir preguntas incómodas respecto de la violencia presente en nuestra sociedad. Tal vez, atendiendo a esas preguntas incómodas, se encuentra parte de la solución” explicó Martín Rocca -director del documental- y agregó “Esta es la historia de una tragedia, sin importar por dónde se la mire. La víctima es una sola: Fernando Báez Sosa. Pero la tragedia es absoluta, tiene tantos ángulos como a personas ha tocado o se han visto involucradas en ella. El documental es un llamado de atención y un recordatorio… pero también es un homenaje a Fernando y una enseñanza que algunos de sus protagonistas nos dejan acerca del verdadero valor de la vida”.

"50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa" se suma a la lista de documentales de historias argentinas de crímenes reales de Netflix como "Las mil muertes de Nora Dalmasso", "María Soledad: El fin del silencio"; "El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas", "Carmel: ¿Quién mató a María Marta?" y "Nisman: El fiscal, la presidenta y el espía".

Durante los tres episodios de esta serie documental, se relatan los hechos ocurridos durante la madrugada del 18 de enero de 2020, y lo que debía ser un viaje de vacaciones entre amigos terminó en tragedia. A la salida de una discoteca, Fernando Báez Sosa -un joven de 18 años-, fue asesinado a golpes por un grupo de chicos de su misma edad. El ataque, registrado en video y viralizado en pocas horas, conmocionó a la Argentina y convirtió el caso en un foco de polémica que al día de hoy sigue interpelando a toda la sociedad.

