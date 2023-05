Al Pacino será nuevamente padre a los 83 años

Pacino y Alfallah oficializaron su relación en abril de 2022 y desde ese entonces comenzaron a mostrarse juntos en salidas y eventos.

¿Quién es esta joven? Noor Alfallah es hija de Fallah Alfallah, presidente de Q8 Capital Inc y de Alana Alfallah, parte de la socialité de Beverly Hills. Así fue como desde muy chica se codeó con las estrellas de Hollywood, por lo que la familia ha estado rodeada de cámaras al ser parte de la crema de esa icónica ciudad californiana.

Estudió cine y televisión en la Universidad de California y con los años se hizo vicepresidenta de Lynda Obst Productions (propiedad de Sony), cargo que ostenta hasta el día de hoy.

Al-Pacino-novia-01.jpg Al Pacino tiene 83 años y este será su cuarto hijo. Archivo.

Noor no es ajena a la industria del entretenimiento, pero tampoco a los hombres mayores. Uno de los amoríos más sonados que tuvo fue con Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones.

La relación comenzó en 2017, cuando Jagger tenía 74 años y Noor 22. Todo terminó en 2018. Sin embargo, la productora confesó en aquel entonces que no se trataba sólo de una historia pasajera, sino que consideraba su vínculo con el cantante su “primera relación seria”.

“Nuestras edades no me importaban. El corazón no sabe lo que ve, solo sabe lo que siente. Fue mi primera relación seria, pero fue una época feliz para mí”.

Jagger-novia.jpg Noor tenía 22 cuando empezó su relación con Jagger, de 74 años.

Poco después de romper con Jagger, Noor fue vinculada por los medios con el multipremiado director y actor de 93 años Clint Eastwood, y aunque hubiera tenido sentido dado el tipo de hombres con los que Noor tiende a relacionarse, Alfallah aseguró que sólo se trataba de un amigo.

Para Pacino, este bebé se convertirá en su cuarto hijo ya que tuvo tres hijos con otras mujeres: dos con la actriz Beverly D’Angelo (los gemelos Anton James y Olivia Rose) y una con la coach de actuación Jan Tarrant (Julie Marie).

El actor no estuvo casado con ninguna de sus mujeres por lo que sus cuatro hijos serán quienes reciban su millonaria herencia. Se calcula que el protagonista de “El Padrino” y “Scarface”, solo por nombrar dos de sus exitosas películas, cuenta con un patrimonio de US$165 millones.

Al Pacino estuvo durante diez años de novio con la argentina Lucila Solá (también conocida como Lucila Polak), entre 2007 y 2018, pero no tuvieron hijos en común; ella es madre de la actriz y modelo Camila Morrone, quien a su vez fue pareja de Leonardo Di Caprio.