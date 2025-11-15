La China Suárez contó cuándo conoció a Mauro Icardi y habló de casamiento

La China presentó el trailer de su nueva serie y, al igual que su personaje, admitió que estaba con ganas de vengarse. "¿Sos vengativa?”, le preguntó el conductor. “En la vida real, sí. Pero no de ir y romperte un auto. Yo soy muy hiriente, no levanto la voz pero digo cosas que después me arrepiento”, admitió.

“Soy impulsiva. Muchas veces me calló y he dejado pasar muchas cosas pero hay días que me caliento o me está por venir y agarro el Twitter y lo pongo. Soy así", contó Suárez. Y agregó entre risas: "Mauro sabe que cuando me está por venir me tiene que sacar el teléfono de la mano”.

En otro momento de la entrevista, Pergolini le preguntó a la China hace cuánto tiempo conoce a Icardi. ”Desde hace tres o cuatro años... ¿no te dan las fechas? De noviazgo sí (la sé), pero me preguntaste desde cuándo lo conocía”, subrayó. "El aniversario es ahora, el 29 de noviembre. No sé si lo vamos a festejar, nunca fui muy de las fechas”, siguió.

Poco después, la actriz y cantante reveló que nunca se casó, aunque sí le propusieron matrimonio. "Este te va a casar", lanzó Pergonlini, en referencia al delantero del Galatasaray. "Bueno, se tiene que divorciar primero. En unos meses le sale el divorcio”, anticipó.

Al querer saber con qué expareja la China canceló su boda, el conductor buscó en su teléfono celular. “No me googlees. Primero viví la experiencia y después, sí. En Turquía también las mujeres de los jugadores me piden el Instagram y yo digo: ‘Ayyy’”, bromeó en referencia a las cosas que el buscador dice de ella.

“Tenía el catering, salón reservado, no habíamos llegado a pagar pero sí tenía todo. Yo siempre tuve la fantasía de ser mamá desde muy chiquita pero no de casarme, sabía que no me iba a durar toda la vida”, recordó sobre su boda cancelada.

La China Suárez contó cómo es su vida en Turquía

La actriz dio también detalles de su vida en ese país junto con el futbolista: “Fue demasiado rápido. Si me hubiese pasado a los 20 no hubiese sido posible porque mi sueño era ser actriz y es mi vocación y lo que me hace realmente feliz, pero el año pasado filmé muchos proyectos (este año se estrenaron cinco seguidos) y dije: ‘¿qué pasa si un año estoy un poco más tranquila y espero que me llegue un proyecto que me encante?’"

“Me despierto, desayunan los chicos, y vamos para el colegio. Es un colegio internacional. Un poco lo que yo le decía a Nicolás como a Benjamín es que es algo transitorio. No es que me los estoy llevando de por vida”, explicó respecto a la polémica que se armó con Vicuña sobre una posible mudanza de sus hijos.

Luego de regalarle una camiseta del Galatasaray a la entrevista, Icardi se sumó a la entrevista. Por un lado, reconoció ser "más picante" que su pareja. Y por el otro, respondió una pregunta que quedó dando vueltas desde el principio. “Nos conocemos desde e2021, nos conocimos en París”, expresó confirmando que lo que se especuló durante años fue verdad.