Rating: cómo le fue a Mirtha Legrand en la entrevista con Fabiola Yañez

La planilla de rating minuto a minuto del 15 de noviembre confirmó la información. A las 22:39 hs, El Trece (Canal 13) alcanzó la medición de 5.5 puntos, superando a su principal competidor, Telefe, que en ese mismo horario medía 4.6 puntos.

Durante ese segmento de la entrevista, El Trece se mantuvo por encima de los 5 puntos, con mediciones de 5.1 (22:35), 5.2 (22:36) y 5.3 (22:37 y 22:38). En la misma franja, Telefe se movió entre 4.5 y 5.0 puntos. Los demás canales, América, El Nueve y la TVP, se mantuvieron por debajo de 1 punto.

En uno de los principales momentos de la entrevista, la conductora interpeló a su invitada: “A mí me interesa saber, ¿él te golpeaba? (…) ¿Ese ojo morado existió? Porque lo vimos en foto”. La exprimera dama, visiblemente afectada, no esquivó la pregunta y confirmó el hecho: “Sí, existió”.

Acto seguido, dio detalles del episodio: “Esto fue después de una discusión, me dolió tanto que le dije ‘¿qué me hiciste?’. Él estaba ahí como si no hubiese pasado nada”. Además, Yañez recordó que el hecho ocurrió “delante del médico de Unidad Presencial”.

La ex primera dama también habló de un contexto de violencia emocional. “A cualquier mujer que, durante cierto tiempo, es sometida a cierta manipulación, a ciertas humillaciones, a un montón de cosas… todas las mujeres tienen un tiempo y una forma”, expresó. Y agregó: “Por supuesto que no me dejaban irme”.

Asimismo, Mirtha le reprochó a Yañez la fiesta de cumpleaños celebrada en Olivos durante la cuarentena estricta por la pandemia de coronavirus: "Brindaban mientras veía el ataúd de mi hermana por televisión".

La hermana gemela de Mirtha, Silvia "Goldie" Legrand, murió el 1° de mayo de 2020. Debido al estricto aislamiento decretado por Alberto Fernández, la conductora "nunca pudo despedirla de manera presencial". "Yo la vi por televisión… vi cómo llevaba el ataúd en un carrito. No pude asistir", recordó Mirtha en la mesa.