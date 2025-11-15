A Federico D´Elia todos los personajes le quedan bien

En actividad desde 1985, ha realizado una intensa carrera en cine, teatro y fundamentalmente televisión, en donde ha participado de exitosos programas como "Poliladron", "Campeones de la Vida", "La Dueña", "ATAV -Argentina, Tierra de Amor y Venganza" y "Esperanza Mia", entre otros.

Pero sin dudas, la gran llegada al corazón del público fue cuando le dio vida a Mario Santos su personaje en el gran suceso televisivo "Los Simuladores", serie que creó junto a Alejandro Fiore, Diego Peretti, Martín Seefeld y Damián Szifrón, y que obtuvo -entre otros premios- el Martín Fierro de Oro 2022.

Desde abril del 2025 protagoniza -junto a Diego Peretti- la divertidísima comedia "El Jefe del Jefe", escrita por el danés Lars von Trier y dirigida por Javier Daulte. La obra -en la que también actúan Juan Isola, Ariadna Asturzzi, Andrea Lovera y Cristian Jensen- se ofrece de miércoles a domingos, en la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza, y es uno de los éxitos teatrales de la temporada.

Ser jefe

Jugando con el título de la comedia que protagoniza, Federico D'Elía acepta el desafío de ponerse en el lugar de un jefe y explica cuáles serían sus características. Además, analiza los motivos por los "El Jefe del Jefe" se transformó en uno de los fenómenos de público en la cartelera teatral porteña.

Imágenes capturadas con moto g86 5G

01 - FD - El Jefe

Simuladores

A veintitrés años del inicio de la emblemática serie "Los Simuladores", Federico D'Elia comenta lo que le pasa a la gente que -permanentemente- recuerda a esos cuatro personajes, que se transformaron en una especie de "superhéroes argentos".

02- FD - Simuladores

SIMULA

SIMULA JOVENES Los jóvenes Federico D'Elía, Diego Peretti y Alejandro Fiore.

Un auténtico inútil

Federico D'Elia hace un repaso por las actividades en las que no se considera muy habilidoso y, como contrapartida, también destaca en lo que es realmente muy bueno. La historia de cuando estuvo a punto de llegar al arco de River Plate.

04- FD - Un. autentico inutil

"La Plata" hace la felicidad

Cuando Fede D'Elía recuerda su infancia en la ciudad de La Plata, la memoria se encarga de traerle -automáticamente- los aromas más característicos de ese momento. Su pasión por estar siempre callejeando, con una pelota, listo para jugar.

05- FD - La Plata hace la felicidad

POLILADRON Federico D'Elía, Andrea Pietra y Alejandro Fiore durante las grabaciones de “Poliladron”. Año 1996

El gran puteador

Federico D'Elía asegura que es un gran puteador, algo que -al parecer- heredó de una rama de su familia. Sus problemas con la procrastinación, casi un karma en su vida.

06- FD - El puteador

Fin de año

A casi un mes de finalizar el 2025, Federico D'Elia realiza un balance de cómo llega al fin de año y explica su forma de encarar la realidad cotidiana, el aprender a disfrutar de la vida y la famosa "felicidad". La mirada del afuera.

07- FD - Fin de ano

Papá Jorge

Hijo del actor Jorge D'Elía, Fede recuerda el momento del gran paso de ponerse a estudiar actuación y la forma en que se lo comunicó a sus padres. Los consejos -o no- que les dio su papá.

08- FD - Papa Jorge

Estidiantes y su padre Jorge y Federico D'Elía

Disfrutar

¿Qué es lo que más disfruta Federico D'Elía de su profesión?. La complicidad con el público y el disfrute que le provoca ver a sus colegas -y otros artistas- en escena.

09 - FD - Disfrutar

Jefe del jefe

Simple y llano, Federico D'Elía no tienen vueltas para decir lo que piensa.

Tiene muy claro que en una profesión con altibajos, las sorpresas pueden estar a la vuelta de la esquina. Quizás sea porque es un actor que vive, además de actuar.

Y por sobre todo, como intérprete versátil y de excelencia, a Federico D´Elia todos los personajes le quedan bien