Ale Maglietti mandó "al frente" a Edith Hermida, su compañera de Bendita: "Se lava el pelo cada..."

"Hay una en Canal 9 que no se lava el pelo nunca jamás... No es que no se lo lava nunca nunca pero si, pónele, una vez cada dos semanas", lanzó Alejandra, al aire de La Nación +. "Es una compañera mía de Bendita Tevé...", agregó, la rubia, entre risas.

Y luego, Maglietti reconoció en vivo que se trata de Edith con un gesto afirmativo que hizo ante las cámaras, al ser consultado por sus compañeros de aire sobre si se trataba de Edith. Y el gesto, por cierto, lo repitió en más de una oportunidad.

Como remate sobre el tema, entre carcajadas, fue Mercedes Ninci que involucró a Beto Casella -conductor del envío nocturno, hasta casi fines de noviembre- quien le pidió al "capitán" que ponga "orden sobre el tema".

Yanina Latorre expuso a Mónica Farro y dijo que tiene mal olor

“No sé por qué se ríen Yanina y Matilda”, quiso saber Angel de Brito, conductor de LAM, algunas semanas atrás. “Me estoy riendo porque Mónica hace días que no se lava la cabeza y está llegando el olor”, lanzó, sin filtros, Yanina Latorre. Además, hizo un movimiento con su mano hacia la nariz, como tapándose.

Farro, lejos de tomárselo con humor, se ofuscó. “Perdón, perdón. ¿Por qué ese comentario tan degradante? Es feo lo que acabás de decir", lanzó la exvedette. “Pero vos lo dijiste...”, replicó la conductora radial. “Es que me lavo cada dos días. Tengo spray en el pelo ahora. Me lo pusieron en maquillaje”, aclaró Farro. “Yo me río de muchas cosas, pero de esto no me gusta”, lanzó. “¡Se calentó Farro!“, exclamó Latorre.