Adriana Salgueiro se largó a llorar al contar las amenazas de muerte que recibió: "Es injusto y horrible"

"En realidad, yo tuve una amenaza de muerte", comenzó Adriana, invitada a La noche de Mirtha Legrand, el programa de Chiquita, en El 13, al que la artista se presentó con el Botón antipánico que le dio la justicia y acompañada por su abogado. Y luego, una de las mujeres más bellas del mundo del espectáculo, se adentró en los detalles de lo que le tocó vivir, en los últimos días.

"Pusieron una dirección exacta. En realidad, era la dirección exacta donde yo hacía un año que no vivía", contó Salgueiro, de 61 años, sobre uno de los detalles de los mensajes que recibió que más pánico le generaron. "Ellos no lo sabían, pero pusieron la dirección. Yo dije: ‘Esto ya no es un chiste, ya me están avisando seriamente’".

Las amenazas son de una mujer, pero los que se apersonaron fueron dos hombres, agregó Adriana, al compartir más detalles de transitado. “Fueron a las tres de la mañana dos personas y se quedaron hasta las cinco de la mañana, no sé haciendo qué adentro del edificio”., relató, totalmente quebrada, entre lágrimas.

LAS PRUEBAS QUE ATERRORIZARON A SALGUEIRO

"Usaban una gorrita, sabían dónde estaba la cámara y entonces se tapaban, entraban con una ganzúa. Yo todo esto lo tengo grabado, obviamente, y mi abogado, Pablo Gómez de Olivera, lo presentó a la causa", contó Adriana, en primera persona. Luego, Mirtha, conductora del envío, le preguntó si había visto a los acosadores personalmente.

"Sí, los vi. Los vi venir caminando, vi cómo abrían con una ganzúa la puerta de entrada, la otra puerta también", dijo Salgueiro. Para asegurar, frente a las cámaras que: "No debo nada. Ni plata ni nada. No eché a nadie, no hablo, no me meto en política... Al contrario, no lo sé, no lo sé".