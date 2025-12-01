MasterChef Celebrity: la peor noche de Cachete Sierra

El actor tuvo el beneficio extra de una red de pesca más grande para la consigna inicial de la noche, lo que le permitió obtener una buena variedad de mariscos, por lo que propuso realizar una cazuela de mar, pero la idea fue rápidamente fue criticada por el chef Damián Betular ante la falta de tomate entre los ingredientes que tenía.

Entonces "Cachete" optó por preparar una “picada” con langostinos, vieiras al horno con manteca y calamaretis fritos con bisque de langostinos picantes. La devolución de los jurados no fue la que esperaba, ya que el chef Donato de Santis señaló que había arena en el coral de la vieira.

"Hoy no fue un gran día en lo personal. Me frustré, me enojé, quería tirar todo a la mier..." explicó el actor en la entrevista privada de Masterchef Celebrity. Por su parte, Damián Betular elogió que eligiera hacer un bisque, es decir, algo de “cocina avanzada”.

Germán Martitegui le preguntó a "Cachete" Sierra por el origen de su enojo y le pidió el “nombre” del responsable, pero el actor le aclaró que era con él mismo y le comentó a Wanda Nara que tuvo un pésimo día, a pesar de la devolución mixta del jurado.

En el momento de los delantales grises -quien lo recibe va directo a la noche de última chance-, a "Cachete" recibió el suyo y posó con una sonrisa irónica cuando Damián Betular le pidió “vibras positivas” a pesar de la mala jornada.

Finalmente, en la entrevista privada, Sierra terminó lanzando un insulto al aire por la mala suerte que tuvo en el porgrama.

