Juan José Campanella escribe y dirige su propio futuro

El director de la película ganadora del Oscar "El Secreto de tus Ojos" divide su tiempo entre las múltiples tareas que realiza en la Argentina y en Estados Unidos.
Dicen que un hombre es feliz cuando hace lo que ama, y Juan José Campanella ama hacer. Desde guiones para televisión, obras de teatro, dirigir cine y televisión, producir series y películas y también, -con todo lo que implica en Argentina- transformarse en empresario teatral.
Acaba de terminar la filmación de la película "Parque Lezama", con Luis Brandoni y Eduardo Blanco -basada en la exitosa obra que también protagonizaron durante 11 años-, hace un año que trabaja -junto a su equipo- en la serie animada de "Mafalda", el icónico personaje creado por Quino.
Además, escribió -con su esposa Cecilia Monti- y dirige la obra "Empieza con D, siete letras" -con Eduardo Blanco y Fernanda Metilli en el Teatro Politeama-, que desde la fecha de su estreno -enero 2025- se ubicó entre las vistas de la cartelera teatral porteña.
Aunque los días tienen 24 horas, Juan José Campanella logró que las jornadas le rindan más -desde lo laboral- que al resto de los mortales. Cómo funciona su mente en el momento de generar los proyectos y el efecto "destilación" que le permite seleccionar cuál de ellos llevará a cabo.
Juan José Campanella cuenta algunos detalles previos al estreno del filme "El Secreto de tus Ojos" -ganadora del Oscar de la Academia de Hollywood a Mejor Película de habla no inglesa en el año 2010- que no hacían prever el destino de gloria que tuvo finalmente.
A la hora de explicar su estilo personal para contar historias, Juan José Campanella reconoce que sus fuentes son el humor judío y el italiano. El proceso de creación de sus textos, el desarrollo que logra a partir de los primeros borradores y el crecimiento de sus personajes, a través del trabajo con los actores.
Juan José Campanella explica que es lo siempre lo entretiene a él como espectador y también, de la importancia de hacer buen uso del arte de manipular, con buenas armas. Su pasión por el cine clásico de determinadas décadas, los cómicos y la gran comedia italiana.
Las películas de acción, de entretenimiento y las de género -bien hechas- son las preferidas de Campanella a la hora de "volver a ser chico" porque asegura que ayudan a darle un respiro a los espectadores. La historia detrás de "Que bello es vivir", el filme de Frank Capra que -confiesa- lo ayudó a vivir.
Agradecido por volver a una vieja y sana costumbre, Juan José Campanella explica porqué -además de su responsabilidad por el trabajo- le dedica tantas horas del día a su labor profesional. El cuidado del cuerpo y su especialidad en la cocina.
Guionista, director, productor y hasta empresario teatral, Juan José Campanella asegura que disfruta de enfrentar determinados problemas, siempre y cuando estén vinculados con su profesión y el mundo del espectáculo.
La historia del romance entre Juan José Campanella y Cecilia Monti, una pareja que cumplió 27 años, con dos hijos -Guadalupe y Federico- y un casamiento tardío. Los secretos de esta relación que les permite vivir y trabajar juntos, como por ejemplo, con el libro de la obra "Empieza con D, siete letras" uno de los éxitos de la cartelera teatral porteña, que se ofrece en el Teatro Politeama.
¿Hay diferencia en la forma de trabajo entre Estados Unidos, España y la Argentina?. ¿En qué nivel se encuentra nuestro país a la hora de la producción audiovisual?. ¿Cuándo es el momento en el que considera que el producto -película, serie u obra teatral- está terminado?.
Juan José Campanella recuerda el exigente nivel de la Universidad de Nueva York -Estados Unidos- la importancia de creer y la drástica lección de una de sus docentes. Además, analiza su presente -con sus múltiples tareas- y juega a imaginar su futuro cercano.
Aunque lo parece, Juan José Campanella no es un hombre común, es un emprendedor nato.
Casi como un chico, busca permanentemente la aventura que lo mantenga activo.
Ama tanto lo que hace, que consigue abrirse camino donde otros no sueñan ni llegar.
Es que Juan José Campanella escribe y dirige su propio futuro.