Alejandro Cipolla negó que Morena Rial esté en huelga de hambre

El abogado, amigo de la influencer, aclaró que la hija de Jorge Rial no inició ninguna medida extrema durante su detención en el Penal Magdalena.
En el marco de versiones cruzadas sobre su estado de salud de la hija de Jorge Rial, el abogado Alejandro Cipolla desmintió que su amiga, Morena Rial esté realizando una huelga de hambre durante su detención en la Unidad Penitenciaria N.º 51 de Magdalena, Provincia de Buenos Aires.
La aclaración del mediático abogado surge después de que Martín Leiro, representante legal de la influencer, asegurara públicamente que Morena “apenas toma agua” y que estaría atravesando un delicado momento emocional. Según el letrado, la madre de los pequeños Francesco y Amadeo, se encuentra “en un apartado, con una cama de hormigón y un colchón ignífugo”.
El domingo 5 de octubre, Alejandro Cipolla utilizó su cuenta personal de Instagram para desmentir la información del letrado de la influencer “Comunico por medio de la presente que More Rial no se encuentra en ningún tipo de huelga de hambre” escribió en una de sus historias.
A pesar de la desmentida, el letrado confirmó que continúan trabajando junto a Martín Leiro en el pedido de arresto domiciliario para su defendida, que esta privada de su libertad desde el pasado lunes 29 de septiembre.
