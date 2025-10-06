Alejandro Cipolla negó que Morena Rial esté en huelga de hambre

La aclaración del mediático abogado surge después de que Martín Leiro, representante legal de la influencer, asegurara públicamente que Morena “apenas toma agua” y que estaría atravesando un delicado momento emocional. Según el letrado, la madre de los pequeños Francesco y Amadeo, se encuentra “en un apartado, con una cama de hormigón y un colchón ignífugo”.

El domingo 5 de octubre, Alejandro Cipolla utilizó su cuenta personal de Instagram para desmentir la información del letrado de la influencer “Comunico por medio de la presente que More Rial no se encuentra en ningún tipo de huelga de hambre” escribió en una de sus historias.

A pesar de la desmentida, el letrado confirmó que continúan trabajando junto a Martín Leiro en el pedido de arresto domiciliario para su defendida, que esta privada de su libertad desde el pasado lunes 29 de septiembre.