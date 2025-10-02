Aseguran que Morena Rial no cumplió con la justicia porque está con problemas de salud mental

"Es un gran problema el que tiene Morena porque ella está en un penal sin estar procesada. Y, por ende, no pude subir con población. Es decir, está encerrada en lo que es el área de buzón. No tiene contacto con nadie y es un lugar muy chiquitito. En el caso de que continúe esta metodología o ella este muy mal, se presentará un Habeas Corpus. Para que la cambien, la suban o se verá, pero no puede estar sola", adelantó Alejandro Cipolla, abogado representante de Morena.

"No sé por qué la trasladaron a Magdalena. Llegó un oficio pero como es una causa mediática, se aceleraron los plazos. Normalmente esto no sucede. Para que lo trasladen de comisaria a penal, suele demorar un mes, dos meses... Un mes mínimo. En este caso, fue en 48 horas. Morena está presa por un cúmulo de problemas", comenzó a explicar, Cipolla, al aire de DDM, el programa de Mariana Fabbiani, en las tardes de América.

"La relación con Miguel (Angel Pierri, abogado de Morena hasta comienzos de esta semana) no estaba bien. Miguel me llamaba a mí, yo la llamaba a Morena. Y así iban tratando de sostener la relación. La última vez que Morena se tenía que presentar en la justicia no fue porque está con unos problemas de salud mental, que mucho no me voy a expedir", dijo el letrado representante de Rial, privada de su libertad desde el lunes, por la noche.

LOS PROBLEMAS DE MORENA

"Pierri llamó como a 50 profesionales (especialistas en salud mental) y ninguno quiso... Yo también llamé. La semana pasada hablé con Pierri hacer el planteo en la justicia de que nos den un psicólogo o psiquiatra de hospital. Iba a distintos especialistas, una sesión, dos sesiones, no le gusta e iba cambiando", contó Cipolla.

"No se presentó en el juzgado porque tuvo episodios de enfermedad y creo que presentó certificados médicos... Pero no sé por qué no fue a lo largo de distintos días del plazo que pone la justicia en la semana que se tenía que presentar. No fue porque no fue... El cuadro que está sufriendo no la hacía entender del riesgo de poder volver a la cárcel".

"En el pedido de arresto domiciliario que ya se presentó vamos a argumentar no problema de salud. Ella se fue de la comisaría por una excarcelación extraordinaria y ahora queda otro beneficio. No es porque vulnerás un beneficio, ya no tenés muchos más... Estamos viendo a qué domicilio iría...", anticipó Alejandro, sobre el futuro inmediato de la hija de Jorge, quien ya estuvo presa a comienzos de año, por primera vez.