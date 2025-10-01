Trasladaron a Morena Rial a un penal en Magdalena

Por su parte, Alejandro Cipolla, amigo de la influencer como así también padrino del pequeño Amadeo, anunció que volvió a asumir la defensa legal de la joven como así también se unirá con otro abogado defensor -Miguel Angel Pierri decidió hacerse a un costado de la causa- para avanzar en la posible estrategia legal a seguir.

"Ahora vamos a evaluar si se puede revertir esta cuestión de que no fue al psicólogo o el arresto domiciliario. Morena no conseguía psicólogo que la quiera atendar y nadie quería darle trabajo. Estábamos a punto de conseguir que sea parte de un streaming".

"La idea es garantizar una excarcelación más abierta controlada por un dispositivo de geolocalización (lo que conoce como Tobillera electrónica)", adelantó el doctor Cipolla, a fin de ofrecer un mapeo de sus acciones de cara a la nueva realidad legal de su defendida.

QUÉ DIJO RIAL DE LA DETENCIÓN DE SU HIJA

"Mi hija tenía todo para elegir el camino del bien, de la honestidad y del estudio, pero eligió el camino que a mí no me gusta. Lamentablemente, no cumplió con lo que lógicamente le exigía la Justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común...", expresó Jorge, tras conocerse que su hija fue nuevamente detenida.

"Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa, para esperar el juicio, hay que respetar las normas y las reglas", expresó el conductor, en las últimas horas, en su programa en el stream Carnaval. “Mi hija no tiene privilegios. Ni los tiene, ni los pido. Lo único que lamento es, como ya lo dije la otra vez, que el apellido de mi viejo esté metido en todo esto”.

“Obviamente que me duele tener a mi hija en esta situación, pero ella tomó una decisión de vida, teniendo alternativas... Mi hija tenía todo para elegir el camino del bien, de la honestidad y del estudio, pero eligió el camino que a mí no me gusta. Mi hija es una ciudadana más. No tiene coronita, ni quiero que tenga coronita. No pedí nada. Ni voy a pedir nada. Solamente quiero que cumpla lo que tenga que cumplir. Me gustaría que le pida perdón a los que les hizo daño, hasta ahora no lo hizo. Y bueno, una manera de cumplir es esto".