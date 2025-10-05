Valentina Ortiz: una gladiadora por los Derechos del Hombre

En 2016 -con sólo 19 años- se convirtió en una pionera en Youtube en español en la crítica al feminismo radical y actualmente, cuenta en su canal con casi 400 mil suscriptores.

Esta locuaz comunicadora y activista no cesa, ni da el brazo a torcer, en su búsqueda permanente por difundir la verdad.

De lo que no se habla

Valentina Ortiz inició su camino de activista y difusora cuando empezó a darse cuenta de la falta de información, estadísticas y datos concretos sobre la situación que atraviesan los hombres y sus hijos, y que el problema no solamente era que "no lloran", sino que nadie los escucha.

Nadie escucha a los hombres

"La mayor parte de los hombres que se suicidan, pidieron ayuda antes" expresa Valentina Ortiz confirmando la gravedad de esta situación, y además, suma datos sorprendentes del Partner Abuse State of Knowledge (PASK) -Proyecto del Estado del Conocimiento sobre Abuso de Pareja-, sobre la situación actual de las parejas más jóvenes.

Error de diagnóstico

Ante el error de diagnóstico sobre los orígenes de la violencia, las soluciones que se implementan nunca serán las correctas Valentina Ortiz detalla las fallas que se han cometido y la falta de medidas de fondo para solucionar esta problemática.

Diez años después

A casi diez años de su inicio como militante de los derechos del hombre, Valentina Ortiz realiza un balance de los progresos que se han logrado durante todo este tiempo y hace una proyección sobre lo que puede pasar en el futuro con esta problemática que afecta a la sociedad.

El entorno

A medida que Valentina comenzó a hacer visible su lucha por los Derechos del Hombre su entorno se fue modificando y se poco a poco se alejaron las personas que la acompañaban en su militancia feminista. Su vida entre Argentina y España, y las problemáticas de estas sociedades.

Un trabajo de 24 horas

Valentina Ortiz le dedica las 24 horas del día a su cruzada en defensa de los Derechos del Hombre, ya sea a través de su canal de Youtube La entropía de Valen y sus redes sociales o mediante sus charlas o conferencias. El origen del proclamado "movimiento feminista" y su utilización oportunista de los políticos.

Primeros auxilios

A la hora de ser víctima de una falsa denuncia, Valentina Ortiz de Retes recomienda algunos "cuidados paliativos" para que el damnificado instrumente medidas urgentes y pueda evitar las consecuencias desagradables que provoca una acusación de esas características.

La pequeña Valentina

De los sueños de la pequeña Valentina de 9 años, a la realidad de hoy y su importancia dentro de la lucha por los Derechos del Hombre. Su constante sensibilidad por el sufrimiento ajeno, y la conmoción que le generan algunas historias que recibe por su tarea cotidiana.

Lo que vendrá

Valentina Ortiz aventura lo que puede llegar a pasar en el futuro con los Derechos del Hombre en nuestro país y si se cumplirá la Ley del Péndulo. El desafío para los próximos años, las amenazas personales que recibió por hacer su trabajo.

El temor a la equivocación

A la hora de abrazar una causa, las dudas siempre están presentes, y aparece el temor a cometer un error y de ser utilizada. La búsqueda de la verdad y la contundencia de la pruebas, los dos puntos fundamentales en lo que se apoya el accionar de Valentina Ortiz en su tarea diaria.

Joven, locuaz e inquieta, Valentina Ortiz de Retes vivió sus 29 años entre su Argentina natal y España.

Radicada -¿definitivamente?- en Buenos Aires, no se toma descanso en su lucha por la igualdad, criticando y dando a conocer las injusticias que las malas "políticas de genero" han provocado y siguen provocando.

No en vano Valentina Ortiz se ha convertido en una gladiadora por los Derechos del Hombre.

