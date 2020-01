ADEMÁS:

Ocurre que, alarmado por el brote de coronavirus que ya causó más de 130 muertos en China, el hijo del Pájaro Caniggia ahora teme contagiarse en la Argentina y por eso le pidió nada menos que al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que cierre las fronteras a aquellos que llegan al país desde el gigante asiático.

Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde escribió: "Señor presidente, acá EL MÁS PIJUDO. No deje entrar a chinos a nuestro país. Me preocupo por el pueblo y mi gente. Saludos", agregando como destinatario no sólo a Fernández sino también a la vicepresidente Cristina Fernández.

Embed Señor presidente aca EL MAS PIJUDO no deje entrar a chinos a nuestro pais, Me preocupo por el pueblo y mi gente saludos. @alferdez @CFKArgentina — ♛ EL EMPERADOR ♛ (@alexcaniggia) January 29, 2020

Algunas horas antes, Alberto Fernández publicó un mensaje en la red social en el cuál aseguraba, tras una reunión con el ministro de Salud Ginés González García, que el país tiene “capacidad de reacción” ante un posible brote.