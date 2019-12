América TV ya mueve sus fichas para sumar rating en 2020

América picó en punta y según anunció su gerenta de programación Liliana Parodi, el canal de Daniel Vila mantendrá su esencia de los vivos pero con cambios importantes en lo que a nombre se refiere. Parodi confirmó lo que se esperaba y anunció que Luis Novaresio conducirá el nuevo "Animales Sueltos" junto a Jonatan Viale, quien dejará el noticiero de Telefe.

Alejandro Fantino, el creador y conductor del ciclo, se despidió de sus compañeros y emocionado dijo: "Última noche de un rito de 11 años. O sea que tenía 30 y (piensa)... seis. Pasé por un matrimonio, por alegrías y por tristezas, mis viejos envejecieron, mi hijo creció, se me murieron los perros, me nacieron otros, pesqué amarillos más grandes, más chicos; disfruté, me reí, lloré; todo acá. El que viene es crack: (Luis) Novaresio juega bien. Sabe de esto, sabe conducir, es bueno haciendo lo que hace", dijo Fantino en su despedida del ciclo.

En una charla que Parodi le dio a la Once Diez, ratificó además que "Intrusos" e "Incorrectas " cubrirán las tardes, mientras que en el lugar del noticiero irá "Intratables". Intrusos también piensa en la renovación y más ahora que en el verano durará más de tres horas. Jorge Rial ya llamó a Marina Calabró, a quien quiere repatriar, después de que se termine su participación en el Diario de Mariana.

"Jorge me llamó y me dijo que me quiere, los compañeros también quieren que vuelva, pero por ahora nadie de América me llamó", dijo Marina. Por otra parte, como se sabe, se verá desde mediados de febrero por las mañanas a Guillermo Andino con un magazine junto a Pía Shaw, en lugar de "Involucrados".

El ciclo conducido por Mariano Iúdica, Pía Shaw y Debora Plager, arrancó al aire el 8 de enero del 2018. Luego de dos temporadas, las autoridades de la emisora decidieron que finalice en los próximo días. El magazine matutino de América estará al aire solamente durante enero y mitad de febrero del 2020 y luego dirá adiós. En su lugar arrancará un ciclo con Guillermo Andino en la conducción.

El periodista estará acompañado de un equipo periodístico fuerte, para hacer una mañana más ligada a la información y menos al espectáculo. "A las 19 va a ir "Intratables", en forma de news, con debate" dijo Parodi y agregó "van a fluctuar un poco más los equipos y se van a reforzar algunos rubros que "Intratables" ahora no hace. Alejandro Fantino en el primetime irá con algo totalmente nuevo".

Asimismo contó que "Polémica en el Bar" sigue 20.30 y "después Alejandro Fantino en el primetime con algo totalmente nuevo, más show". Este será el regreso de Fantino a los programas de entretenimientos tal como nació Animales que después terminó siendo el programa político de mayor rating del canal.

En la entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli, con respecto a los fines de semana puntualizó que "para las noches de los domingos vamos a llevar a Luis Majul y a Antonio Laje con un programa nuevo". Por último acerca de la salida de Mónica Gutiérrez del canal confesó que "me da un poco de cosa verla en otro canal". Es que Mónica fue durante muchos años la cara del noticiero de la tarde y

ahora la dupla con Andino se desarma totalmente. "Fue un tema que se vino hablando hace mucho, en realidad estaba pensado para diciembre, pero por varias cosas sucedió antes. Pero quizás si esperábamos a diciembre no tendría su programa en Canal Trece. Me da un poco de cosa verla en otro canal, pero lo que no me hubiera gustado es verla sin trabajo. Es una persona de tanto trabajo y tan respetada que me gusta verla ahí", cerró.

Otro de los programas de América que ya no estará al aire es Pamela a la tarde que dirá adiós para no volver el próximo año. El ciclo conducido por Pamela David arrancó el 8 de mayo de 2017. La conductora y figura de América venía de estar durante ocho temporadas al frente de Desayuno americano, y decidió pasar a la tarde. Luego de tres años, el ciclo llega a su fin y aún no está confirmado que programa ocupará esa franja horaria. América cambia y se renueva.