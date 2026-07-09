Andrea del Boca habló sobre el accidente que sufrió en Gran Hermano

La actriz decidió salir del reality por la salud de su madre, se despidió de sus compañeros con lágrimas y se confesó con Santiago del Moro sobre su caída.
Este jueves 9 de julio, luego de abandonar Gran Hermano Generación Dorada, la actriz Andrea del Boca rompió el silencio y se refirió públicamente -por primera vez- al accidente que protagonizó dentro de la casa. Fue en la entrevista mano a mano con Santiago Del Moro en "La Cumbre" -en Telefe Streams-, la artista habló sobre la gravedad del hecho y aseguró “La verdad que la saqué muy barata”.
Del Boca recordó el momento en que sintió el impacto en la boca y temió haber perdido sus dientes “Enseguida sentí que el diente lo tenía para atrás. Yo le decía a mis compañeros ‘¡los dientes!’, pero ellos intentaban calmarme asegurándome que estaban todos ahí”.
Según relató, en ese momento se encontraba muy afectada emocionalmente y pedía por su madre pero, en la segunda caída reaccionó rápido como para no alarmar a su familia ni al público “El hecho de necesitar la contención de mi mamá y, a la vez, intentar protegerla a ella ante lo que se veía afuera, me hizo reaccionar. Por eso, en la segunda caída, rápidamente dije ‘¡estoy bien, estoy bien!’, para que no se asustaran, porque sé que el afuera se percibe distinto”.
La actriz decidió abandonar de forma definitiva el reality para ocuparse de la salud de su madre, Ana María Castro, en una salida cargada de emoción. Durante la entrevista con Santiago Del Moro, aprovechó para desmentir varios rumores que circularon durante su participación: negó haber tenido un contrato millonario especial, aseguró que su salida no estuvo arreglada con la producción y aclaró que una supuesta charla para una “serie vertical” con Manu Íbero fue solo una idea informal, no un acuerdo.
“Sentí que la producción nos contuvo y cuidó siempre, destacó Del Boca, valorando el acompañamiento del equipo de Gran Hermano, mientras que el conductor del reality confirmó que su contrato fue el mismo que el de cualquier otro participante.
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