Andrea del Boca habló sobre el accidente que sufrió en Gran Hermano

Según relató, en ese momento se encontraba muy afectada emocionalmente y pedía por su madre pero, en la segunda caída reaccionó rápido como para no alarmar a su familia ni al público “El hecho de necesitar la contención de mi mamá y, a la vez, intentar protegerla a ella ante lo que se veía afuera, me hizo reaccionar. Por eso, en la segunda caída, rápidamente dije ‘¡estoy bien, estoy bien!’, para que no se asustaran, porque sé que el afuera se percibe distinto”.