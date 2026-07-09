Murió Ramiro Agulla, publicista creador de icónicas campañas

El publicista falleció a los 66 años tras sufrir un shock séptico. Fue el creador de campañas icónicas y una de las figuras más influyentes de la publicidad.
Ramiro Agulla, uno de los publicistas más influyentes de la Argentina, murió este jueves a los 66 años tras sufrir un shock séptico. El creativo dejó una huella en la industria publicitaria con campañas que marcaron a varias generaciones y transformó el sector durante las décadas de 1990 y 2000.
Nacido en Río Gallegos y criado en la ciudad de Buenos Aires, Agulla estudió publicidad en la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad. Alcanzó reconocimiento junto a Carlos Baccetti, con quien fundó la emblemática agencia Agulla & Baccetti, responsable de algunas de las campañas más recordadas del país.
Entre sus trabajos más destacados se encuentran los comerciales "La llama que llama" para Telecom, "El Oso" de Quilmes y "Gueropa" para el Renault Clio. Esas piezas trascendieron el ámbito publicitario y se convirtieron en parte de la cultura popular argentina.
Además de su trayectoria en el sector privado, Agulla tuvo un papel destacado en el marketing político. En 1999 diseñó la estrategia de campaña de Fernando de la Rúa bajo el lema "Dicen que soy aburrido", considerada una de las acciones de comunicación política más recordadas de la historia reciente y que acompañó el triunfo de la Alianza en las elecciones presidenciales.
A lo largo de los años también asesoró a dirigentes de distintos espacios políticos, entre ellos Carlos Menem, José Manuel de la Sota, Francisco de Narváez y Sergio Massa. Su trabajo trascendió las fronteras argentinas al colaborar con líderes internacionales como Vicente Fox, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y el senador estadounidense John McCain.
Frente a las críticas por trabajar para candidatos de diferentes ideologías, Agulla solía resumir su rol con una definición que se volvió característica: "Yo no soy político. Soy publicitario. Hago anuncios, soy el chico del delivery". Con esa mirada construyó una carrera que lo convirtió en uno de los creativos más influyentes de la publicidad argentina.
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