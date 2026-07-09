Murió Ramiro Agulla, publicista creador de icónicas campañas

A lo largo de los años también asesoró a dirigentes de distintos espacios políticos, entre ellos Carlos Menem, José Manuel de la Sota, Francisco de Narváez y Sergio Massa. Su trabajo trascendió las fronteras argentinas al colaborar con líderes internacionales como Vicente Fox, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y el senador estadounidense John McCain.

Frente a las críticas por trabajar para candidatos de diferentes ideologías, Agulla solía resumir su rol con una definición que se volvió característica: "Yo no soy político. Soy publicitario. Hago anuncios, soy el chico del delivery". Con esa mirada construyó una carrera que lo convirtió en uno de los creativos más influyentes de la publicidad argentina.