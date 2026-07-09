Revelaron el resultado del examen toxicológico de Ernestina Pais

El impacto se produjo sobre el lado del conductor y provocó un grave traumatismo de cráneo, una lesión mortal, que no dio a tiempo de ninguna asistencia. El choque ocurrió cuando la formación ferroviaria cruzaba el paso a nivel.

Mientras tanto, la causa sigue su curso con nuevas medidas de prueba. Entre ellas figuran el peritaje del auto, la apertura del teléfono celular y el análisis de las comunicaciones previas al accidente, con el objetivo de reconstruir los últimos movimientos y determinar con precisión las circunstancias de la tragedia.