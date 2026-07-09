Revelaron el resultado del examen toxicológico de Ernestina Pais

El informe descartó consumo de alcohol y otras sustancias antes del choque. La investigación continúa con nuevas pericias para reconstruir cómo ocurrió la tragedia.
La investigación por la muerte de Ernestina Pais sumó una de las pruebas más relevantes del expediente. Este miércoles, la Justicia recibió el resultado definitivo del examen toxicológico realizado a la periodista y conductora, fallecida el 26 de junio luego de ser embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de Martínez.
El análisis confirmó que no había rastros de alcohol ni de sustancias tóxicas en sangre, un resultado que cambia la ecuación y las suposiciones. De ese modo, los peritos descartaron que la conductora estuviera bajo los efectos de ese tipo de compuestos al momento del siniestro.
La información fue dada a conocer por Rodrigo Alegre y el estudio ya forma parte del expediente que tramita en la Fiscalía de San Isidro. La pericia era considerada clave para establecer si existía algún elemento que pudiera haber influido en la conducción del vehículo.
Con ese resultado, la principal hipótesis de los investigadores no sufrió modificaciones. De acuerdo con la reconstrucción realizada hasta el momento, la conductora habría intentado atravesar el paso a nivel cuando las barreras ya estaban bajas, una secuencia registrada por cámaras de seguridad de la zona.
El impacto se produjo sobre el lado del conductor y provocó un grave traumatismo de cráneo, una lesión mortal, que no dio a tiempo de ninguna asistencia. El choque ocurrió cuando la formación ferroviaria cruzaba el paso a nivel.
Mientras tanto, la causa sigue su curso con nuevas medidas de prueba. Entre ellas figuran el peritaje del auto, la apertura del teléfono celular y el análisis de las comunicaciones previas al accidente, con el objetivo de reconstruir los últimos movimientos y determinar con precisión las circunstancias de la tragedia.
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