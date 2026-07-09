Murió Bonnie Tyler, la voz de "Total Eclipse of the Heart", a los 75 años

La cantante británica falleció inesperadamente, por complicaciones en un tratamiento que se estaba realizando.
El mundo de la música está de luto tras la muerte de la cantante galesa Bonnie Tyler, una de las voces más emblemáticas del pop y el rock de las décadas de 1970 y 1980. La artista falleció a los 75 años en un hospital de Faro, Portugal, donde permanecía internada desde mayo por complicaciones derivadas de una cirugía intestinal de urgencia.
Según informó su familia a través de un comunicado, Tyler murió de manera inesperada mientras continuaba bajo tratamiento médico. En el mensaje, sus seres queridos pidieron respeto por su privacidad en este difícil momento. La cantante había permanecido varias semanas en coma inducido y, aunque logró salir de ese estado en junio, su pronóstico seguía siendo reservado.
Nacida como Gaynor Hopkins en Gales, Bonnie Tyler alcanzó la fama internacional gracias a su inconfundible voz rasposa, convertida en su sello distintivo tras una intervención en las cuerdas vocales. Su consagración llegó con clásicos como "Total Eclipse of the Heart", "Holding Out for a Hero", "It's a Heartache", "If You Were a Woman (And I Was a Man)" y "Lost in France", canciones que marcaron a varias generaciones.
A lo largo de una carrera de casi cinco décadas lanzó 18 álbumes de estudio, representó al Reino Unido en Eurovisión 2013 y en 2022 fue distinguida como Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por el rey Carlos III en reconocimiento a su trayectoria artística.
Bonnie Tyler deja un legado imborrable en la historia de la música, con canciones que trascendieron generaciones y continúan siendo referentes del pop-rock internacional.
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