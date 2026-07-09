Murió Bonnie Tyler, la voz de "Total Eclipse of the Heart", a los 75 años

A lo largo de una carrera de casi cinco décadas lanzó 18 álbumes de estudio, representó al Reino Unido en Eurovisión 2013 y en 2022 fue distinguida como Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por el rey Carlos III en reconocimiento a su trayectoria artística.

Bonnie Tyler deja un legado imborrable en la historia de la música, con canciones que trascendieron generaciones y continúan siendo referentes del pop-rock internacional.